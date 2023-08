Élèves transgenres

Ottawa surveille la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick

(Ottawa) La ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, estime que les politiques de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick qui exigent que les élèves de moins de 16 ans aient le consentement parental pour que les écoles utilisent leurs pronoms et noms préférés placent les enfants trans dans une « situation de vie ou de mort ».