Valérie Plante a renvoyé la balle au gouvernement du Québec quant aux fermetures routières de la fin de semaine, qui ont créé des retards d’accès importants à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Des centaines de passagers ont manqué leur vol après avoir attendu pendant des heures dans un bouchon causé par la fermeture de l’A20 en direction ouest et d’une bretelle d’accès à cette même autoroute.

« L’autoroute, c’est le ministère des Transports du Québec (MTQ) », a-t-elle dit, ajoutant que la Ville était en « contact constant » avec leurs autres grands donneurs d’ouvrage pour coordonner ses chantiers.

« J’aime rappeler que de la même façon que la Ville de Montréal, on veut s’assurer que les gens puissent circuler le plus facilement possible sur l’île, on veut également que les entrées et les sorties soient bien accessibles », a-t-elle dit. « Et ça, évidemment, on interpelle nos collègues du MTQ pour s’assurer que ce soit bien fait. »

Par écrit, après le point de presse, son cabinet a ajouté : « Nous déplorons la situation qui a causé des désagréments à des centaines de personnes qui souhaitaient profiter du congé. »

Le ministère des Transports du Québec a appelé la population à s’informer adéquatement avant de prendre la route. Des « répercussions majeures » étaient inévitables dans ce cas-ci, a reconnu le porte-parole Martin Girard.

« C’est certain que cela allait créer une congestion importante », a-t-il dit à Radio-Canada. « C’est certain que c’est névralgique comme secteur. »