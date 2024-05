Montréal s’attend à un été « plus facile » pour la circulation

L’été s’annonce de nouveau chargé dans la région métropolitaine, avec plus d’une quarantaine de chantiers majeurs en activité, surtout dans le corridor de l’autoroute 40 et au centre-ville. Québec et Montréal, qui estiment avoir fait des progrès majeurs en matière de planification, s’attendent toutefois à une saison « plus facile ».

« On est à 44 chantiers majeurs, alors que l’an dernier, c’était 51, donc la situation va de mieux en mieux, surtout que plusieurs de ces travaux vont être terminés soit cet été ou à la fin de l’année. Il y a quand même amélioration majeure », a fait valoir mercredi la porte-parole du ministère des Transports et du comité Mobilité Montréal, Sarah Bensadoun, en conférence de presse.

Au niveau municipal seulement, « on aura cet été 890 tronçons de route occupés par des travaux, alors que l’été dernier, c’était 1400 », a révélé le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin.

Selon lui, les changements aux normes de signalisation – les cônes ont été remplacés par des bollards de plus petite taille – joueront aussi pour beaucoup cette année, tout comme la nouvelle carte en temps réel des chantiers de la Ville et ses partenaires. « Avec tout ça, je pense que l’été sera plus facile sur le plan de la circulation à Montréal », affirme M. Sabourin.

En anglais, il a rappelé que Montréal commence à rattraper le rythme de détérioration d’infrastructures, la Ville constatant une baisse de moitié des ruptures de canalisation, tandis que l’état des chaussées s’améliore. « Il y a beaucoup de chantiers, et c’est beaucoup de douleur, je suis d’accord, mais il y a des gains. »

Plusieurs secteurs à éviter

N’empêche, l’été demeurera synonyme de congestion à Montréal. D’emblée, certaines fermetures complètes de fin de semaine sont à prévoir sur la Métropolitaine vers l’ouest entre les axes 520 et 15, dont une première d’ici dix jours, du 17 au 21 mai, incluant la Journée nationale des Patriotes.

« On parle d’un secteur très achalandé, avec des pointes à 200 000 véhicules par jour, donc pour les gens qui iront vers l’aéroport, par exemple, il va falloir être extrêmement prévoyant », a dit Mme Bensadoun.

Les entraves continueront aussi cet été sur le pont de l’Île-aux-Tourtes durant l’été, avec là aussi des fermetures complètes le week-end. Des mesures d’atténuation demeurent en place et 300 nouvelles places de stationnement temporaires seront en place à Vaudreuil-Dorion d’ici la mi-mai.

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL La carte des chantiers de l’été 2024 dans le Grand Montréal

À ce jour, le pont n’a toujours que trois voies de circulation en place, deux vers Vaudreuil et une vers Montréal. Québec « espère pouvoir ravoir quatre voies d’ici la fin de l’automne », a dit Mme Bensadoun.

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le mégachantier demeurera comme prévu en place, avec trois voies fermées en tout temps. Un bilan doit toutefois être fait en juin ; on saura alors quand sur les travaux basculeront sur le deuxième tube du tunnel, comme cela était prévu à la moitié du chantier.

Plus largement, nombre d’autres grands axes, comme les autoroutes Ville-Marie, Bonaventure, 13, 15 ou 19 seront touchés par des entraves à divers degrés.

Sur l’île elle-même

Plus au cœur de l’île, « c’est toujours l’année difficile pour la rue Sainte-Catherine », a noté M. Sabourin. La populaire rue commerciale restera en effet complètement bloquée entre les rues Mansfield et Stanley jusqu’en octobre prochain minimalement, afin de compléter la deuxième phase des travaux.

Un « vent de fraîcheur » s’en vient néanmoins sur l’axe Maisonneuve, près du métro Berri-UQAM, où les travaux de la Société de transport de Montréal (STM) avancent rondement. Une réouverture progressive est prévue entre avril et juillet 2024 pour ce secteur hautement achalandé.

La STM a quant à elle indiqué mercredi que ses chantiers d’excavation pour le prolongement de la ligne bleue (PLB), qui seront lancés dès cet automne, risquent de générer des entraves majeures, surtout dans l’axe Jean-Talon.

Une circulation locale sera maintenue et l’accès aux commerces préservé, mais tout reste encore à définir. « Pour l’instant, les scénarios sont en discussion, mais on parle d’entraves de durée variable. Et il y en a effectivement qui vont être sur plusieurs années. [… Ça va être annoncé au courant des prochaines semaines. Là, c’est un peu de la prévisibilité qu’on fait en annonçant l’arrivée des travaux », a expliqué l’un des porte-parole du transporteur, Kévin Bilodeau.

Enfin, notons que la rue Jean-Talon et le boulevard Henri-Bourassa, où on aménage cet été un Réseau express vélo (REV) et un Service rapide par bus (SRB) dans le deuxième cas, seront également à surveiller.