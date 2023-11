Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’autoroute 15 et l’échangeur Saint-Pierre seront autant de secteurs à éviter ce week-end, puisque les entraves à la circulation s’y multiplieront. Sur le réseau municipal, l’avenue De Lorimier risque aussi d’être fortement congestionnée.

C’est ce qu’a expliqué jeudi Mobilité Montréal, le comité chargé de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

D’emblée, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions durant toutes les nuits du week-end. Ce sera d’ailleurs le cas jusqu’au 26 novembre prochain, puisque Québec doit y procéder à des « interventions préparatoires » pour remplacer les ventilateurs de l’infrastructure, en plus de tenir d’autres travaux d’entretien et d’inspection.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

En direction de la Rive-Sud, l’autoroute 25 sera fermée entre la sortie 4 et l’entrée provenant de l’île Charron. Vers Montréal, la circulation sera interrompue sur l’axe autoroutier entre la sortie 90 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est. L’avenue Souligny sera également fermée de nuit durant ces travaux en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

L’avenue De Lorimier, elle, sera partiellement fermée dans les deux directions, à la hauteur du boulevard De Maisonneuve. Des travaux y seront en cours pendant trois semaines. Une voie sera maintenue dans chaque direction, en plus de la voie pour le virage à droite pour chaque sens.

Au sud-ouest de Montréal, une des quatre voies de l’autoroute 15-sud sera retranchée durant les journées de samedi et dimanche, entre l’avenue Atwater et la sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge. Durant les trois nuits du week-end, ce sera deux voies sur quatre qui seront retranchées. L’entrée provenant de la rue Atwater sera par ailleurs fermée par défaut.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Non loin de là, dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la route 138-est à l’autoroute 20-est, pour aller vers le centre-ville, devra à nouveau être fermée durant toute la fin de semaine.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Pour se rendre au centre-ville, les automobilistes devront donc prendre un détour par la bretelle vers l’autoroute 20-ouest, prendre l’embranchement à la 1re Avenue et faire demi-tour au boulevard Montréal-Toronto. Mais ce n’est pas tout : la route 138-est sera aussi complètement fermée vers l’est, entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre, durant toute la fin de semaine.

Au nord-ouest, l’une des cinq voies du pont de l’Île-aux-Tourtes devra être retranchée durant le week-end. Il ne restera donc que deux voies par direction pour circuler entre Vaudreuil-Dorion et Senneville.

Les habitants de Sainte-Anne-de-Bellevue devront quant à eux prévoir la fermeture complète du boulevard des Anciens-Combattants dans les deux directions, entre l’avenue Pacifique et la voie de desserte de l’autoroute 40-est, et ce de samedi matin à dimanche soir.

Côté transport collectif, le Réseau express métropolitain (REM) sera exceptionnellement fermé samedi matin, entre 5 h 30 et 7 h 30, en raison d’une « mise à jour des systèmes ». Des navettes assureront la liaison avec la Rive-Sud durant la fermeture.