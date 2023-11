Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions, chaque nuit, du 17 au 26 novembre prochain. Québec y procédera à des « interventions préparatoires » pour remplacer les ventilateurs de l’infrastructure, en plus de tenir d’autres travaux d’entretien et d’inspection.

C’est ce qu’a annoncé lundi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans un communiqué de presse.

En direction de la Rive-Sud, l’autoroute 25 sera fermée entre la sortie 4 et l’entrée provenant de l’île Charron. La semaine, de lundi à jeudi, la circulation sera interrompue de 21 h à 5 h, puis de 23 h à 8 h entre vendredi et samedi, de 23 h à 9 h entre samedi et dimanche et de 22 h à 5 h entre dimanche et lundi.

L’avenue Souligny sera également fermée en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, 30 minutes avant.

Vers Montréal, la circulation sera interrompue sur l’axe autoroutier entre la sortie 90 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est, selon le même horaire cité plus haut.

Le ministère des Transports a aussi noté que l’entrée de l’autoroute 25 en direction nord, à la hauteur de la rue Hochelaga, sera fermée durant la nuit du 17 au 18 novembre. Tous les usagers sont invités à consulter la plateforme Québec 511 afin de mieux planifier leurs déplacements durant ces fermetures.

À la fin octobre, un an après le début du mégachantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, Québec avait avoué que certains retards étaient déjà observés sur l’échéancier. Des discussions auront lieu avec le consortium Renouveau-La Fontaine (RLF) pour accélérer certains travaux durant la période hivernale. A priori, les travaux doivent s’échelonner jusqu’en 2026, au minimum.

Jusqu’ici, le coût du chantier demeure pour le moment inchangé, à environ 2,5 milliards de dollars. Des enveloppes demeurent néanmoins prévues pour anticiper les « risques financiers » qui pourraient survenir en cours de route.