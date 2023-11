Les entraves à la circulation risquent d’être à nouveau assez nombreuses ce week-end dans le Grand Montréal, surtout aux abords des ponts Papineau-Leblanc et Honoré-Mercier, ainsi que dans l’échangeur Saint-Pierre.

C’est ce qu’a confirmé jeudi le comité Mobilité Montréal, chargé de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

Sur l’autoroute 19 et le pont Papineau-Leblanc, qui traverse Montréal et Laval depuis l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, la circulation sera complètement interrompue dans les deux directions durant tout le week-end, de vendredi à dimanche soir.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Vers le sud, la fermeture aura lieu entre la sortie 8 et le boulevard Henri-Bourassa. Quant à la direction nord, il sera impossible de circuler entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde. Dans les deux cas, cela inclut le pont Papineau-Leblanc.

À noter : la bretelle d’entrée provenant de l’autoroute 440 et de la voie de desserte de l’autoroute 19, en amont du boulevard Saint-Martin, sera également fermée durant la même période. Les entrées depuis les boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Lévesque devront également être bloquées à la circulation, mais on pourra accéder à l’axe Saint-Martin par la 440.

Québec soutient que plusieurs « épisodes de congestion sont à prévoir » et recommande aux usagers d’éviter le secteur si possible, sinon de « prévoir plus de temps pour se rendre à destination ».

Plus au sud, dans l’échangeur Saint-Pierre, ça risque aussi de boucher. La bretelle menant de la route 138-est à l’autoroute 20-est, qui permet d’accéder au centre-ville, devra être fermée vendredi soir à lundi matin.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Sur le pont Honoré-Mercier, la circulation sera impossible vers Montréal durant l’essentiel de la journée de samedi, entre 5 h et 21 h. Vers le sud, il n’y aura plus qu’une seule voie durant la même période.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Tout cela survient alors qu’à compter de lundi prochain, l’avenue De Lorimier sera partiellement fermée dans les deux directions, à la hauteur du boulevard De Maisonneuve, pendant trois semaines.

Grosso modo, une voie sera maintenue dans chaque direction, en plus de la voie pour le virage à droite pour chaque sens. De la congestion risque là aussi d’être à prévoir, particulièrement en semaine à l’heure de pointe du matin. Le pont Jacques-Cartier devrait également être affecté, surtout vers Montréal.

Côté transport collectif, avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : le train léger sera exceptionnellement disponible à compter de 7 h 30 ce samedi, en raison d’une mise à jour des systèmes. Des navettes d’autobus vont assurer le trajet entre 5 h 30 à 7 h 30. Des travaux en cours sur les rails, ayant pour but de réduire le bruit du REM, forcent déjà la fermeture du réseau après 22 h, du dimanche au jeudi.