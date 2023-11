L’autoroute Bonaventure, entre les ponts Victoria et Samuel-De Champlain, à Montréal

Objectifs : rendre la rive du Saint-Laurent aux Montréalais et apaiser la circulation

Les utilisateurs des deux plus importants ponts de Montréal risquent de devoir prendre leur mal en patience, au cours des prochaines années, alors qu’Ottawa prévoit d’importants chantiers à leurs abords.

La société fédérale qui gère les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain a dévoilé récemment qu’elle comptait transformer l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain entre 2025 et 2029. Ce chantier comprend la démolition complète de la structure actuelle. Le projet était dans les cartons depuis près d’une décennie. Objectifs : rendre la rive du Saint-Laurent aux Montréalais et apaiser la circulation sur cette artère.

IMAGE FOURNIE PAR LES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN INCORPORÉE (PJCCI) Concept de la transformation de l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain

« On est en conception présentement, les dessins sont en cours de réalisation. On a aussi des travaux de renforcement des berges qui vont se faire à partir de 2024 », a confirmé Nathalie Lessard, porte-parole des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI). La nouvelle artère prendra la place de la rue Carrie-Derrick, quelques dizaines de mètres vers l’intérieur de l’île.

C’est vraiment une reconfiguration d’une autoroute en boulevard. On change le paysage dans ce secteur-là. On éloigne les voies de circulation de la rive pour dégager un corridor sur 2,5 kilomètres. Nathalie Lessard, porte-parole des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée

Bonaventure conservera trois voies de circulation dans chaque direction, mais la vitesse maximale baissera à 60 km/h, selon les plans actuels. « On a décidé de garder la pleine capacité dans le secteur », a dit Mme Lessard.

Le nouveau « corridor vert inclura une nouvelle piste cyclable de 4 m de largeur, ainsi qu’une voie piétonne en site propre », indique PJCCI dans la description du projet qu’elle vient de mettre en ligne au Registre canadien d’évaluation d’impact. « De l’autre côté du boulevard, un trottoir longera les voies de circulation en direction du pont Samuel-De Champlain. » Quelque 650 arbres devraient être plantés.

Ce sont les firmes CIMA+, AECOM et Daoust Lestage qui sont à la table à dessin.

Des travaux majeurs sous le pont Jacques-Cartier

Des travailleurs s’activeront aussi à proximité du pont Jacques-Cartier au cours des prochaines années.

PJCCI a aussi dévoilé cette semaine qu’elle entamait des travaux majeurs de réfection du pavillon de l’île Sainte-Hélène, le bâtiment Art déco emblématique qui sert d’appui au pont Jacques-Cartier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le pavillon de l’île Sainte-Hélène, sous le pont Jacques-Cartier

« Au fil des années, de multiples travaux de réfection ont permis d’assurer la pérennité de ce bâtiment de plus de 90 ans. Aujourd’hui, le pavillon montre des signes de dommages nécessitant de nouveaux travaux », diagnostique la société fédérale dans une soumission au Registre canadien d’évaluation d’impact.

« Le présent projet a donc pour objectif de prolonger la durée de vie du pavillon de 75 ans, tout en conservant la fonction principale du bâtiment à titre de tablier d’une section du pont », continue le descriptif. « Pour permettre l’exécution de ces travaux sur le pavillon, des entraves à la circulation de courte et de longue durées seront nécessaires. Ces entraves permettront de donner l’espace jugé nécessaire aux entrepreneurs. »

En plus de soutenir le pont, le bâtiment construit au début des années 1930 devait servir de hall d’exposition et de salle de bal, mais ces projets n’ont jamais été terminés.

La campagne de travaux entamée par PJCCI ne prévoit pas d’aménagement intérieur de ce bâtiment.

« C’est difficile d’occuper ce pavillon-là parce que comme c’est un élément structurel du pont, il y a un bruit énorme à l’intérieur, des vibrations constantes, a dit Nathalie Lessard. Insonoriser ça, c’est difficile à envisager. »

L’annonce de ces chantiers fédéraux s’ajoute aux nombreux projets sur les axes routiers majeurs de la métropole. La réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine doit durer jusqu’à la fin de 2025. Le ministère des Transports du Québec doit ensuite entreprendre la reconstruction de l’autoroute Métropolitaine dans sa portion surélevée.