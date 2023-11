L’autoroute 25 et l’échangeur Saint-Pierre seront à éviter ce week-end, le ministère des Transports y prévoyant plusieurs entraves routières. La circulation devrait également être ardue sur l’île de Montréal, sur les boulevards Robert-Bourassa et René-Lévesque, ainsi que sur l’autoroute Ville-Marie.

C’est ce qu’a confirmé jeudi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

De vendredi soir à lundi matin, l’autoroute 25 sera d’abord complètement fermée en direction sud, entre la sortie 5 menant à la rue Sherbrooke et l’entrée en provenance de l’avenue Souligny. Les automobilistes devront donc emprunter un détour par les rues De Boucherville, Hochelaga ou encore Dickson.

Mais ce n’est pas tout. Entre samedi et dimanche matin, l’avenue Souligny sera également fermée en direction ouest, entre les axes Honoré-Beaugrand et Dickson. Là encore, des détours balisés renverront le trafic vers les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

Non loin de là, l’échangeur Saint-Pierre risque aussi d’être fortement congestionné. Québec y fermera la bretelle menant de la route 138-est à l’autoroute 20-est, vers le centre-ville, pour toute la fin de semaine.

D’ailleurs, l’une des deux voies de cette bretelle sera retranchée pendant un mois dès lundi, à savoir du 6 novembre au 1er décembre.

Les automobilistes devront donc plutôt emprunter la bretelle pour l’autoroute 20-ouest, puis prendre l’embranchement vers la 1re Avenue et faire demi-tour une fois à la hauteur du boulevard Montréal-Toronto. Le ministère des Transports a rappelé jeudi que la congestion risque d’être abondante dans l’échangeur Saint-Pierre, mais aussi sur le pont Honoré-Mercier.

Dans Ville-Marie, le boulevard Robert-Bourassa sera quant à lui fermé en direction nord, entre les rues Wellington et William, de vendredi soir à dimanche soir. Les rues McGill, et Saint-Jacques, Peel et Notre-Dame feront office de détours.

Le boulevard René-Lévesque sera également bloqué en direction est entre l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et le boulevard Saint-Laurent, et ce de vendredi soir à lundi matin. Dans le sens inverse, vers l’ouest, une des deux voies sera retranchée dans ce même périmètre.

De plus, la sortie 6 de l’autoroute Ville-Marie, menant au boulevard Saint-Laurent et la rue Berri, sera inaccessible vers l’est pour toute la fin de semaine.

Sur la Rive-Sud, enfin, le réseau routier ne sera pas en reste. D’abord, à Kahnawake, la bretelle menant de la route 138-est à la route 132-est devra également être fermée de vendredi soir à lundi matin. Puis, à Boucherville, on devra complètement fermer la voie de desserte de l’autoroute 20-est au niveau de l’échangeur avec l’autoroute 30.