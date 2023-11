L’incertitude plane toujours sur les coupes dans le métro et les autobus de la métropole. La Société de transport de Montréal (STM) dit avoir fait « tout son possible » pour épargner le service, mais devra attendre encore pour avoir une idée de ses revenus. On sait toutefois déjà que la Ville allongera 715 millions l’an prochain pour le transport collectif en général, un bond de 48 millions par rapport à 2023.

« On fait notre effort. Maintenant, il va falloir un geste supplémentaire. Il y a une limite des optimisations qu’on peut faire sans affecter l’offre de service », a martelé mercredi le président de la STM, Éric Alan Caldwell, à la sortie de la présentation du budget 2024.

À ce stade-ci, il est acquis que la contribution totale de la Ville à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) bondira de 48,4 millions en 2024, passant de 667,2 millions à 715,6 millions, une hausse de 7 %. C’est d’ailleurs la plus forte augmentation du budget : le transport collectif accapare ainsi dorénavant 10,2 % des dépenses de la municipalité, contre 9,9 % en 2023.

On ignore si cette contribution totale épongera le manque à gagner de la STM, puisque l’ARTM n’a pas encore diffusé son cadre budgétaire, qui précise les revenus des opérateurs. Ce devrait être fait d’ici mardi prochain.

« Entre-temps, on est allés avec ce qui est le plus plausible », a noté la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard. Dans un budget « préliminaire », son groupe s’attend à traîner un manque à gagner de 35,6 millions. L’opérateur appréhende aussi de devoir supprimer 120 postes et de réduire ses dépenses de 50 millions pour éviter de réduire le service, comme le révélait La Presse mercredi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal

Tout dépendra donc de la hausse de la rémunération offerte par l’ARTM. L’an dernier, elle avait été de 7,1 % pour la STM ; ses revenus étaient passés de 1,49 à 1,58 milliard. « C’est un peu dommage d’adopter un budget sans savoir quelle sera la contribution. […] Une fois qu’on aura les scénarios, il faudra s’ajuster. Notre volonté, c’est de ne pas toucher la qualité du service », a évoqué la mairesse Valérie Plante.

Une gratuité qui coûte cher

Dans l’immédiat, la hausse des dépenses de la Ville en transport collectif ira surtout dans le programme de gratuité pour les aînés. La mesure coûtera environ 34 millions à la Ville l’an prochain, contre 24 millions l’an dernier, un écart qui s’explique par le fait qu’en 2023, cela n’était entré en vigueur qu’à l’été.

Mme Plante estime que les critiques concernant la gratuité chez les aînés sont infondées, puisque cette dépense est liée à son budget et non au paiement versé à l’ARTM. « D’aucune façon, ça n’affecte la contribution qu’on donne au déficit. Au contraire, comme notre contribution est basée sur le nombre de passagers, plus j’ai de personnes aînées qui rentrent dans le métro, plus je donne de l’argent à l’ARTM. »

Montréal investira aussi près de 8 millions dès l’an prochain pour des travaux d’intégration urbaine autour du REM, qui doit inaugurer en 2024 plusieurs nouvelles stations au centre-ville et dans l’ouest de l’île.

La Ville prévoit allonger 39 millions autour du projet de train léger d’ici 2028, et 49 millions d’ici 2033. À long terme, des dépenses sont aussi prévues pour aménager une véloroute le long du REM (67 millions) et un lien entre la future station Kirkland et l’autoroute 40 (58 millions).

Le reste de la hausse provient d’une contribution aux travaux du prolongement de la ligne bleue. Une somme de 3 millions y sera consacrée l’an prochain, mais atteindra 65 millions d’ici 2028 et 154 millions d’ici 2033.

526 millions pour le réseau routier

Le réseau routier, de son côté, bénéficiera d’investissements municipaux d’environ 526 millions pour 2024, ce qui représente 6,1 % du budget. Sans surprise, l’argent ira surtout à de grands projets, comme l’avenue des Pins, le pont Jacques-Bizard, la voie Camillien-Houde ou encore la rue Jean-Talon Est. Les travaux sur cette dernière coûteront par exemple environ 131 millions à la Ville d’ici 10 ans.

Au total, un investissement de 4,7 milliards est prévu d’ici 2033 pour la réhabilitation des infrastructures routières, dont plus de 840 millions pour prévenir la prolifération de nids-de-poule. Une somme d’environ 1,1 milliard ira enfin à la reconstruction de rues locales et la réfection des réseaux d’aqueduc.

La Ville prévoit investir 15 millions par année, pour un total de 150 millions d’ici 10 ans, dans des « mesures de sécurisation » aux abords des écoles et de lieux fréquentés par les personnes âgées. Une trentaine de nouvelles écoles seront sécurisées, en plus de l’embauche de 20 brigadiers aux traverses scolaires. Plusieurs feux prioritaires aux piétons seront également ajoutés partout sur l’île.

Vannes ouvertes pour BIXI et le REV PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE La colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais, le Réseau express vélo (REV), n’est pas en reste. Il recevra 30 millions par année dès 2024, et ce, jusqu’en 2033 au minimum. Des prolongements du REV d’environ 5,3 km sont prévus dans les prochains temps, dont sur les axes Saint-Antoine et Saint-Jacques. Côté vélo-partage, BIXI touchera environ 16,4 millions l’an prochain pour poursuivre son développement, en plus de 6,2 millions pour l’électrification de sa flotte. Il s’agit d’une hausse de dépenses notable, au moment où l’organisme tente pour la première fois cette année de livrer le service à l’année. Montréal veut « augmenter de 50 % la flotte actuelle » de BIXI sur une période de cinq ans. Dès 2024, on ajoutera plus de 1000 vélos et installera près de 100 stations. Sur une période de 10 ans, une somme de 100 millions est enfin prévue pour « corriger les déficiences observées à la surface des voies cyclables, ce qui améliorera le confort et la sécurité de celles-ci ».