Transport collectif La STM devra supprimer 120 postes pour éviter le pire

La Société de transport de Montréal (STM) devra supprimer plus de 120 postes et réduira ses dépenses de 50 millions pour équilibrer son prochain budget, a appris La Presse. Cet effort devrait lui permettre de ne pas réduire le service dans le métro et le réseau d’autobus pour le moment, mais il restera un manque à gagner de plusieurs millions.