Forte congestion prévue à Montréal et Québec ce week-end

Les entraves seront de nouveau nombreuses cette fin de semaine un peu partout dans la province. Une forte congestion est notamment attendue à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de Montréal, et à Québec aux abords du pont Pierre-Laporte.

À Sainte-Anne-de-Bellevue, d’abord, l’autoroute 40-ouest sera entièrement fermée entre la sortie 41 du boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante entre vendredi 23 h 59 et lundi 5 h. L’entrée située sous le pont d’étagement du chemin des Pins sera aussi fermée par défaut durant la même période.

Un porte-parole du ministère des Transports, Gilles Payer, a indiqué jeudi qu’il faudra fort probablement composer avec « des retards pouvant dépasser 45 minutes, selon le moment de la journée » dans ce secteur.

Pendant ce temps, le pont Honoré-Mercier, lui, sera complètement fermé en direction de Kahnawake entre samedi 2 h et lundi 5 h. Tout le week-end, on devra donc circuler à contresens sur le pont en direction de Montréal, avec une voie seulement par direction.

Non loin de là, la bretelle menant de la route 138-est en provenance du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20-ouest et l’aéroport sera aussi bloquée toute la fin de semaine, de vendredi soir à lundi matin. Québec prévient qu’il y a donc un « risque de congestion » dans le secteur de l’échangeur Saint-Pierre ainsi qu’aux approches du pont lui-même.

Dans la région de Québec, aussi, le secteur du pont Pierre Laporte sera « un point chaud », affirme M. Payer. C’est qu’une première fin de semaine de travaux intensifs est prévue sur le pont Risi, situé tout près, ce qui forcera une circulation à contresens sur l’autoroute 73 dans le secteur du pont Pierre-Laporte, à raison de deux voies en direction sud et une seule voie en direction nord.

Zoom sur Laval et Longueuil

Sur la Rive-Nord de Montréal, l’autoroute 13 ne sera pas en reste à Laval, où on prévoit différentes entraves pendant la fin de semaine en direction nord, dont la fermeture complète de l’axe entre la sortie 12 et l’entrée de l’A-440 de vendredi soir à samedi matin, puis de dimanche matin à lundi matin.

Durant la journée de samedi, Québec retranchera également deux des trois voies de l’autoroute 13 entre la sortie 12 et le boulevard Dagenais. Le lendemain, le même principe se répétera, mais cette fois entre le boulevard Sainte-Rose et le pont Vachon.

Plus au sud, il faudra également prévoir la fermeture de la voie desserte sur l’autoroute 20-ouest, entre la sortie menant à l’autoroute 30-est et celle provenant de l’autoroute 30-ouest. Cette entrave sera toutefois relativement courte, de vendredi soir à samedi matin.

Une circulation à contresens sera par aillée imposée tout le week-end sur le boulevard Cousineau en direction ouest, à Saint-Hubert dans l’agglomération de Longueuil, entre le boulevard Mountainview et la rue Pacific. Seule une voie par direction sera alors disponible pour les automobilistes.

À Montréal, des travaux municipaux forceront par ailleurs la fermeture partielle de deux voies sur trois sur l’avenue De Lorimier en direction sud, à la hauteur de la rue Falardeau, et ce durant une bonne partie de la journée de dimanche.

Les autorités invitent les usagers à planifier leurs déplacements à l’aide de la plateforme gouvernementale Québec 511. « En cette période des vacances estivales, plusieurs déplacements sont effectués sur l’ensemble du réseau autoroutier », a rappelé jeudi le ministère des Transports, en invitant « tous les usagers de la route à la plus grande prudence et à respecter la signalisation routière et celle aux abords des chantiers ».