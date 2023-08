L’un des plus gros bassins de rétention des eaux usées jamais construits à Montréal sera mis en service d’ici la fin de l’année. Au lieu de déverser des eaux sales et contaminées quatre ou cinq fois par année dans le canal de Lachine, l’imposante structure souterraine permettra de décharger une fois tous les cinq ans.

La Ville de Montréal a permis à La Presse de descendre 10 mètres sous terre afin de constater l’ampleur de l’ouvrage baptisé Rockfield.

À l’heure où les précipitations sont de plus en plus abondantes, ce nouveau bassin était devenu essentiel pour réduire les refoulements d’égouts et le rejet d’eaux usées dans les voies fluviales, expliquent les experts responsables de sa construction. D’autant que le canal de Lachine est voué à devenir une destination récréotouristique prisée avec ses planches à pagaie, canots, kayaks et petits voiliers.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Vue sur les pompes du bassin de rétention Rockfield, qui aura la capacité de recueillir l’équivalent de 15 piscines olympiques en 45 minutes.

À lui seul, le nouveau bassin de drainage aura la capacité de retenir l’équivalent de 15 piscines olympiques, soit 45 000 m³ ou 45 millions de litres.

En comparaison, celui situé au rond-point Acadie, qui a fait la manchette lors d’un refoulement sur l’autoroute en 2017, a une capacité de 460 m³ (460 000 litres).

« C’est de la petite bière, le bassin de rétention Acadie, si on le compare à celui-ci », a lancé le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, en ouvrant les portes menant à l’imposante structure ceinturée d’acier.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE À première vue, le bassin de rétention des eaux usées Rockfield ressemble à un immense stationnement souterrain avec ses colonnes de béton.

Au premier coup d’œil, le nouveau bassin Rockfield, qui doit son nom à l’ancien quartier ouvrier, ressemble ni plus ni moins à un immense stationnement soutenu par des colonnes de béton. Mais sa conception est très complexe, « colossale », explique Shabnam Jamshidbeigy, l’ingénieure chargée de projet du Service de l’eau de la Ville de Montréal.

Afin de bien en illustrer l’ampleur, le responsable de la conception des travaux, Hugo St-Denis, a déroulé ses maquettes. Il a fallu décontaminer le sol, a-t-il expliqué. Ensuite, 90 000 tonnes de roc ont été excavées par dynamitage. Le nouveau bassin, construit boulevard Saint-Joseph, dans le vieux quartier industriel de Lachine, juste à côté de la gare, a posé de nombreux défis. Notamment à cause de la présence d’une conduite d’eau.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Hugo St-Denis, responsable de la conception des travaux du bassin Rockfield, et l’ingénieure Shabnam Jamshidbeigy, de la Ville de Montréal

« Nous sommes sur un ancien terrain privé, explique Mme Jamshidbeigy. Le propriétaire ignorait la présence de la conduite d’eau. Il a fallu la démanteler, mettre en place un réseau temporaire. Un obstacle qui a retardé les travaux. »

L’installation d’un mur de soutènement a également représenté un énorme défi, ajoute M. St-Denis. Sur les lieux, plus de 14 000 m³ de béton, soit 28 000 tonnes, ont été coulés. Et plus de 2000 tonnes d’acier d’armature qui ont été installées pour renforcer la structure.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Chantier du bassin Rockfield, dans le vieux quartier industriel de Lachine

Plus loin sur le terrain, tout en bas d’une série d’escaliers en fer, trois gigantesques pompes ont été assemblées. Une fois le bassin en service, elles serviront à transporter l’eau drainée vers le collecteur Saint-Pierre. Pour un éventuel traitement des eaux. Le tout sera géré à distance, à la station d’épuration. À l’heure actuelle, des travaux de raccordement sont en cours.

Réseau de bassins

Ces dernières années, la construction et la réparation des bassins de rétention de la métropole ont nécessité des investissements majeurs. En 2019, le gouvernement fédéral a débloqué plus de 54 millions afin de contribuer à aménager quatre bassins de rétention des eaux pluviales, dont celui situé dans le secteur de l’échangeur Turcot.

Celui-ci, à Lachine, aura nécessité 45 millions en investissements lors de sa mise en service.

Les nouveaux bassins doivent s’ajouter à la vingtaine de bassins existants dans la métropole. Leur but premier est de réduire l’impact des crues soudaines, notamment les inondations printanières.

Le bassin Rockfield aura la capacité de couvrir un large territoire de l’île de Montréal, allant de Lachine, Côte‑des‑Neiges–Notre‑Dame‑de‑Grâce, LaSalle, Saint‑Laurent, Le Sud‑Ouest, jusqu’à Hampstead, Montréal‑Ouest et Westmount.

Le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, a indiqué qu’en 2022, les bassins avaient permis de gérer 1856 débordements. C’est deux fois plus qu’en 2021, où 721 débordements avaient été gérés. « C’est dire à quel point les précipitations ont augmenté », a-t-il ajouté.

Les grands ouvrages de rétention d’eaux usées de la Ville de Montréal Ouvrage de rétention Rockfield, capacité de 45 000 m³ ou 45 millions de litres d’eau (en construction)

Ouvrage de rétention Turcot, capacité de 30 000 m³ ou 30 millions de litres d’eau (en conception)

Ouvrage de rétention C.-Renard, capacité de 24 500 m³ ou 24,5 millions de litres d’eau (en service)

Ouvrage de rétention Lavigne, capacité de 20 000 m³ ou 20 millions de litres d’eau (en service)

Ouvrage de rétention William, capacité de 12 000 m³ ou 12 millions de litres d’eau (en construction) Source : Ville de Montréal