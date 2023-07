Des travaux d’entretien sur le pont Honoré-Mercier et dans l’échangeur Saint-Pierre forceront des fermetures majeures durant la fin de semaine. Ces secteurs sont « à éviter dans la mesure du possible », indique Mobilité Montréal.

Sur le pont Mercier, la circulation se fera à contresens vers Montréal. Une seule voie sera disponible pour chacune des directions, de vendredi 22 h jusqu’à lundi matin 5 h. L’entrée et la voie réservée en provenance de la rue Airlie seront également fermées durant cette période.

Pour l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138 en direction est (en provenance du pont Honoré-Mercier) vers l’autoroute 20 en direction ouest (et vers Dorval et l’aéroport) sera complètement fermée pour la fin de semaine. La mesure sera en vigueur de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h.

De son côté, la bretelle de l’autoroute 20 en direction ouest (en provenance du centre-ville) vers la route 138 en direction ouest (et vers le pont Honoré-Mercier) sera également fermée, mais seulement pendant une seule nuit — de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h.

Les différents détours à emprunter seront indiqués par des panneaux de signalisation temporaires.

« En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées ou annulées sans préavis », indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Celui-ci recommande aux usagers de la route devant passer par ces secteurs de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l’aéroport.

Début de chantier

Dimanche, des travaux de réparation du pont d’étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l’autoroute 13, à Dorval et à Montréal, seront amorcés afin de maintenir le pont « fonctionnel et sécuritaire ».

On entreprendra la réparation de plusieurs éléments en béton, notamment les côtés extérieurs et la dalle, la reconstruction de trottoirs et de glissières, la réparation des joints de tablier et la pose d’une nouvelle membrane d’étanchéité.

Il s’agit un parachèvement, puisqu’une première phase avait été réalisée en 2021. Celle qui débute en fin de semaine doit normalement se poursuivre jusqu’au mois de novembre.

Les automobilistes qui utilisent ce chemin doivent s’attendre à des fermetures partielles ou complètes de nuit de l’autoroute 13, dans l’une ou l’autre des directions. Par défaut, des fermetures de bretelles dans l’échangeur avec l’autoroute 520 sont à prévoir.

On parle également d’une fermeture partielle de longue durée du boulevard de la Côte-Vertu entre la rue Percival-Reid et le boulevard Pitfield. À compter du mois d’août, une gestion dynamique de la circulation sera mise en place en fonction des périodes de pointe. Le Ministère procédera à des ajustements de l’horaire au besoin.

Les camions et les véhicules hors-normes pourront circuler dans le périmètre des travaux, mais pourraient être incités à changer de trajectoire puisque certains virages leur seront temporairement interdits lors de certaines interventions.

Un lien sera constamment maintenu pour assurer la circulation adéquate des piétons et des cyclistes, qui devront toutefois descendre de leur vélo en traversant la zone du chantier.