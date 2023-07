Le début des vacances de la construction s’annonce compliqué sur les routes du Grand Montréal, alors que des entraves sont prévues cette fin de semaine. Les usagers devront notamment composer avec la fermeture de l’échangeur Saint-Pierre, vers l’aéroport, et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de Montréal.

Les voyageurs qui souhaitent se rendre à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau devront partir plus tôt pour attraper leur vol. La bretelle de l’échangeur Saint-Pierre qui relie le pont Honoré-Mercier à l’autoroute 20 en direction ouest – c’est-à-dire en direction de Dorval – sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

« Le ministère [des Transports] recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l’aéroport », informe le gouvernement par l’entremise d’un communiqué.

L’échangeur n’est pas à sa première fermeture dans les dernières semaines.

La bretelle permettant d’emprunter la route 138 Ouest depuis l’autoroute 20 Ouest sera également fermée dans la nuit de vendredi à samedi. Il en sera de même pour la route 138 Est, entre la sortie 2 et l’échangeur Saint-Pierre, dans la nuit de dimanche à lundi.

De son côté, l’échangeur Dorval sera rouvert à la circulation la nuit à partir de vendredi.

La Rive-Sud

Comme chaque semaine, le pont Jacques-Cartier sera fermé dès 20 h jeudi soir à l’occasion des feux d’artifice.

L’entrée sur l’île sera plus ardue ce week-end : il sera impossible d’accéder au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en direction de Montréal. De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h, l’autoroute 25 Nord sera fermée entre la sortie 90 et l’entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost.

Samedi et dimanche, des fermetures de nuit sont aussi prévues en direction sud entre la sortie 4 et l’entrée en provenance de l’Île Charron, tout comme l’avenue Souligny Est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Attention aux automobilistes lève-tôt : les fermetures durent jusqu’à 8 h samedi et 9 h dimanche.

À La Prairie, des travaux intensifs auront lieu sur l’autoroute 15 Sud du 22 au 24 juillet. Deux des trois voies en direction sud, entre les boulevards Matte à Brossard et Montcalm à Candiac, seront fermées samedi de 6 h à 21 h, et dimanche de 6 h à lundi 5 h.

La couronne nord

Les entraves routières n’épargneront pas Laval. Une fermeture complète de l’autoroute 13 est prévue entre la sortie 12 et le boulevard Notre-Dame les 21, 22 et 23 juillet entre 23 h et 6 h. Samedi, entre 6 h et 23 h, des bouchons de circulation sont à prévoir, alors qu’une des trois voies servira aux travaux.

La voie de desserte de l’autoroute 13 en direction nord, à la hauteur du boulevard Sainte-Rose, sera également fermée les 22 et 23 juillet entre 23 h et 6 h.

On confirme la fermeture de l’autoroute 440 en direction ouest, entre la sortie 22 et la route 117 (boulevard Curé-Labelle), dans les nuits du 21 au 23 juillet.

En direction est, entre la sortie 22 et l’avenue Francis-Hughes, l’autoroute 440 sera également inaccessible lors des nuits du 21, 22 et 23 juillet.

Trois-Rivières

À Trois-Rivières, le pont Laviolette fera l’objet de travaux intensifs lors de deux prochaines semaines. Une seule voie sera ouverte de dimanche 23 juillet 18 h à jeudi 27 juillet 6 h 30.

Avant de prendre la route, Québec recommande aux usagers de consulter Québec 511. Le site Mobilité Montréal peut aussi servir à mieux planifier les déplacements, pour éviter les entraves.