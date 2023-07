Le public pourra utiliser cette première antenne du REM à partir de ses cinq stations, entre le centre-ville de Montréal et la station Brossard sur la Rive-Sud.

Consciente du « changement d’habitudes » majeur que représente l’ajout du Réseau express métropolitain (REM) à l’organisation du transport collectif de la région, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et CDPQ Infra ont présenté lundi diverses mesures pour faciliter la transition, dont une opération « portes ouvertes » la fin de semaine précédant la mise en service du nouveau réseau, le 31 juillet.

« Qui dit nouveau réseau de transport dit, et on en est bien conscients, changement d’habitudes », a reconnu le porte-parole de CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix, en conférence de presse.

Devinant que le grand public sera nombreux à vouloir découvrir ce nouveau métro entièrement automatisé, CDPQ Infra a prévu une opération portes ouvertes, les samedi et dimanche 29 et 30 juillet, de 9 h à 19 h. L’accès au REM sera alors gratuit, a annoncé Québec. Le public pourra utiliser le réseau à partir de ses cinq premières stations, de gare Centrale de Montréal à Brossard, sur la Rive-Sud, en passant par Île-des-Sœurs, Panama et Du Quartier.

Les visiteurs pourront ainsi se familiariser avec les indicateurs de charge placés en haut des portes donnant sur les quais, dont la couleur annonce l’affluence de chacun des wagons du prochain train.

« Quand ce sera orange, il n’y aura pas de place assise, mais je vais pouvoir me tenir debout adéquatement. Vert j’ai plus d’espace et rouge, ça commence à être serré », a résumé M. Lacroix à la station gare Centrale lundi.

Au point de vue tarifaire, « les usagers qui utiliseront le REM devront se procurer le titre tous modes, autant pour le territoire de l’île de Montréal que pour l’approche Rive-Sud », a souligné le directeur principal, relations avec les partenaires, de l’ARTM, Philippe Dubé.

« C’est la même chose dans les couronnes où les usagers pourront bénéficier du tous modes ABC et ABCD pour utiliser le service de bus en rabattement au REM, et par la suite utiliser le REM pour se rendre à destination. »

Une exception sera cependant faite le jour de l’entrée en service, le 31 juillet. « Parce que c’est une fin de mois, on accepte le titre Bus mensuel dans le REM, mais dès le lendemain le 1er août, l’usager va devoir se procurer le bon titre. »

L’ARTM suggère aux usagers de consulter son sélecteur de titres en ligne.

À partir du 31 juillet, les lignes d’autobus express du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et d’exo qui se rendaient jusque là directement au centre-ville de Montréal s’arrêteront à une station du REM sur la Rive-Sud pour que les passagers continuent leur chemin sur ce nouveau réseau.

Environ 10 000 personnes empruntent actuellement un trajet d’autobus direct entre le territoire de la RTL et le centre-ville de Montréal, estime la RTL.

Bien que l’ajout d’une correspondance soit « pénalisant dans un parcours client », le temps de déplacement de la majorité des utilisateurs « devrait être identique ou amélioré, incluant le temps de correspondance », a affirmé M. Dubé.

À compter du 21 août, le RTL déploiera ses nouvelles lignes repensées en fonction du REM, pour permettre aux passagers de s’ajuster avant la rentrée.

Seule sa ligne d’autobus 742 continuera à traverser le pont Samuel-De Champlain durant le premier mois de service du REM, au tarif du nouveau réseau.

Cette 742 s’arrêtera aux stations du REM sur la Rive-Sud (Brossard, Du Quartier, Panama) ainsi qu’au stationnement incitatif Chevrier, avant de se rendre au centre-ville de Montréal par le pont Samuel-De Champlain.

Les départs seront aux 15 minutes à l’heure de pointe, et aux 30 minutes hors pointe et la fin de semaine, dans les deux directions.

Bien que les trains du REM circulent sans chauffeur, des employés du service à la clientèle arborant une veste vert vif seront présents dans les stations et les wagons.