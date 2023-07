Une centaine de personnes pourront embarquer trois jours plus tôt que le reste de la population dans le Réseau express métropolitain (REM), le 28 juillet prochain, à l’occasion de la journée d’inauguration officielle du train léger.

CDPQ Infra a lancé jeudi un concours pour mousser l’engouement autour du grand jour J, prévu le 31 juillet. « Ça vous dirait d’être parmi les premières personnes à prendre le REM ? », demande la filiale de la Caisse de dépôt, qui a ainsi offert jeudi sur les réseaux sociaux à 100 personnes de « courir la chance de gagner une paire de billets » pour voir le REM 72 heures avant tout le monde.

Pour participer, il suffit de répondre à un jeu-questionnaire disponible en ligne. On demande par exemple aux futurs usagers de dire sur combien de kilomètres s’étendra le réseau du REM à terme, voire de donner le nom de certaines stations, les heures d’opération du train léger, la capacité maximale de celui-ci ou encore les temps de parcours entre la Rive-Sud et Montréal.

Les internautes ont jusqu’au 20 juillet prochain pour répondre au quiz, après quoi des paires de billets seront tirées au sort parmi tous les participants.

Les gagnants pourront circuler dans le REM en compagnie d’ingénieurs et de spécialistes qui ont participé à la conception et la livraison du projet. Avis aux adeptes du hockey : un chandail aux couleurs du REM sera ensuite remis aux grands gagnants.

CDPQ Infra prévoit lancer dans les prochains jours plusieurs autres activités pour stimuler l’engagement des citoyens en vue de la vraie grande ouverture du Réseau express métropolitain, prévue le lundi 31 juillet.

Rappelons qu’avec ce premier tronçon du REM, automatisé et équipé de portes palières, on verra la mise en service des cinq stations. L’antenne Rive-Sud offrira un accès au centre-ville de Montréal en moins de 18 minutes depuis Brossard, avec un service toutes les 3 minutes 45 secondes en heure de pointe et toutes les 7 minutes 30 secondes durant la journée. À terme, il sera toutefois à 2 minutes 30 secondes en pointe et 5 minutes pour le reste de la journée.

Le REM prévoit l’aménagement, au total, d’un réseau de 26 stations qui vise à relier sur 67 kilomètres à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Il est prévu que les voitures du REM soient en service tous les jours, 20 heures par jour, et qu’elles seront connectées aux trois principales lignes du métro de Montréal.

Dans les 12 derniers mois, il y avait eu électrification complète des 16,6 kilomètres de l’antenne Rive-Sud, incluant sur la traversée du pont Samuel-De Champlain.