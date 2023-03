Après une pause hivernale, la reconstruction du pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou reprendra dès lundi prochain, au-dessus de l’autoroute 40. Ce vaste chantier entamé en 2021 doit se terminer d’ici la fin 2023. Plusieurs entraves seront de nouveau à prévoir dans les prochains mois.

« Ces interventions visent à réaliser les phases 1 à 4 du projet, notamment la reconstruction des ponts d’étagement en direction nord et sud et les travaux de finition », a rappelé le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans un communiqué paru lundi.

Sur l’autoroute 40, des fermetures complètes, tant le soir que la nuit ou la fin de semaine, devront donc être réalisées dans les prochaines semaines. « En direction ouest, des fermetures de nuit de bretelles dans l’échangeur Anjou seront requises par défaut », prévient d’emblée le ministère.

Pour ce qui est des voies de desserte de l’autoroute 40, soit le boulevard Métropolitain, on prévoit pour l’instant des fermetures partielles et complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine, à la hauteur du boulevard des Galeries-d’Anjou. Des fermetures d’accès vers la voie de desserte sont aussi à prévoir. La bretelle menant vers la rue Jean-Talon Est et le boulevard des Galeries-d’Anjou pourrait également être fermée à plusieurs moments, avec des détours clairement signalés.

Les autorités devront aussi procéder à des fermetures complètes du boulevard des Galeries-d’Anjou en direction sud sur le pont d’étagement. Des détours seront alors organisés par les rues Jarry et du Champ-d’Eau, pour se rendre au centre commercial et dans le secteur situé au sud de l’autoroute 40.

Enfin, sur la rue Jean-Talon Est, des fermetures partielles de nuit ou encore « de longue durée » pourraient survenir dans les prochains mois.

Ces entraves se feront sentir « aussi bien sur le réseau autoroutier que local », prévient le MTMD. « Les entraves seront précisées par voie de communiqués de presse dès qu’elles seront connues. Les détours seront balisés par une signalisation temporaire », signale-t-il également, en précisant au passage qu’en cas de « conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles » imprévues, le début du chantier pourrait devoir être reporté.

Les usagers sont invités à utiliser la plateforme Québec 511 afin de vérifier l’état des entraves en direct, et ainsi mieux planifier leurs déplacements.