Une opération de colmatage d’un « important nid-de-poule », survenue en pleine heure de pointe matinale, a provoqué jeudi une importante congestion à l’approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. L’incident illustre la vulnérabilité du réseau depuis la fermeture de la moitié des voies pour la réfection de l’infrastructure.

« Plusieurs équipes ont déjà commencé les premières étapes de colmatage. Le nid-de-poule est vraiment situé au niveau de l’accotement, et non au niveau des voies de circulation », a précisé la porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité Durable, Sarah Bensadoun, en début de journée.

N’empêche, l’opération a forcé jeudi la fermeture des accès à l’entrée de l’île Charron, allongeant ainsi considérablement les temps de parcours dans le secteur. Mme Bensadoun rappelle que les « cycles de gel et de dégel affectent fortement l’état de la chaussée ». Le froid extrême ayant frappé le Québec, le week-end dernier, pourrait donc être derrière la formation de cet imposant trou dans la route.

Sur les réseaux sociaux, le ministère a précisé jeudi que l’opération de colmatage a également forcé le retranchement d’une voie de circulation sur l’autoroute 25 en direction nord. L’entrée pour l’île Charron a finalement été rouverte autour de 9 h 30, après l’heure de pointe.

En début de journée jeudi, les temps d’attente étaient anormalement longs à l’approche du tunnel, sur la Rive-Sud. Dans le secteur de Longueuil, sur la route 132, il fallait compter environ 1 h 20 pour se rendre à l’infrastructure et ainsi accéder à l’île de Montréal. Dans l’autre direction, les temps étaient toutefois beaucoup moins longs : sur l’autoroute 25, par exemple, les automobilistes n’avaient qu’à patienter une vingtaine de minutes pour atteindre le tunnel en direction de la Rive-Sud.

Une première

C’est la première fois depuis le début du chantier que les temps d’attente pour accéder au tunnel sont plus longs sur la Rive-Sud qu’à Montréal. On ignore pour le moment combien de temps dureront les travaux de colmatage. Le MTMD affirme que les fermetures prévues seront d’une « durée indéterminée ».

Via son compte Twitter, le consortium du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a rappelé que ce genre de fermetures « sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ». Quand cela est possible, les fermetures « sont planifiées en nuit de semaine et en collaboration avec nos partenaires afin d’impacter au minimum les usagers », indique-t-on toutefois.

Dimanche dernier, La Presse rapportait que trois mois après la fermeture partielle du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’administration Plante s’inquiète de la « circulation de transit grandissante » engendrée par le mégachantier dans certains quartiers. Outre les mesures d’apaisement de la circulation, Montréal réclame notamment de multiplier rapidement les radars photo, une idée à laquelle promet de s’attaquer bientôt la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Québec a d’ailleurs installé à la fin du mois de janvier des radars photo sur le mégachantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la limite de vitesse semblant être surpassée par certains automobilistes. Une vingtaine d’accidents ont été recensés depuis le début du chantier, souvent en raison de la vitesse. « Quand il n’y a pas de trafic le soir, les gens vont trop vite. C’est ce qui a été observé par la Sûreté du Québec. Et comme il y a des travailleurs 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les enjeux de sécurité sont très présents », avait illustré un autre porte-parole du MTMD, Gilles Payer.

On compte jusqu’ici 54 radars photo au Québec, dont 30 sont fixes et 24 sont mobiles, pouvant être déplacés au besoin. C’est en soi beaucoup moins qu’ailleurs. Une rencontre est prévue prochainement entre Valérie Plante et Geneviève Guilbault. L’enjeu de la sécurité routière devrait être au sommet des priorités.