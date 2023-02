L’infolettre Le bulletin de circulation, envoyée tous les vendredis, présente les derniers développements en matière de transport (en tous genres) dans la grande région de Montréal et au Québec.

L’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) sème l’inquiétude dans l’ouest de l’île de Montréal, où la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue craint notamment que le pont de l’Île-aux-Tourtes arrive à un point de saturation. Au ministère des Transports, on reconnaît que l’achalandage automobile augmentera, mais pas en raison du REM.

« C’est un problème qu’on voit venir bientôt. Avec la gare du REM qui va ouvrir chez nous en 2024, les gens de Vaudreuil et d’ailleurs vont forcément vouloir venir ici en masse pour embarquer sur le réseau. Ils vont avoir besoin d’un pont où ça circule », lance la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Paola Hawa, en entrevue avec La Presse.

L’élue se demande comment Québec compte réagir « si les gens n’arrivent pas à accéder au train dans des délais raisonnables ». « On se retrouverait exactement avec le même problème. Chaque fois qu’il y a un enjeu avec le pont de l’Île-aux-Tourtes ou celui de l’île Perrot, c’est Sainte-Anne qui vit les impacts de tout ça », ajoute-t-elle.

En mai 2021, le bris accidentel d’une quarantaine de tiges de renforcement avait mené à la fermeture d’urgence du pont de l’Île-aux-Tourtes.

Tout le monde nous prenait comme un shortcut. On se retrouve chaque fois, dans une petite ville de 5000 personnes, avec des voitures arrêtées partout dans nos rues. On n’arrive pas à bouger dans notre propre ville. Paola Hawa, mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue

Depuis décembre, seules deux voies demeurent d’ailleurs ouvertes à la circulation sur l’infrastructure, en raison de travaux d’entretien. Québec a toutefois implanté des voies réservées aux autobus et au covoiturage, des deux côtés de la structure.

Une attraction « relativement faible »

Au ministère des Transports, on s’attend à ce que plus de 28 000 véhicules circulent sur le pont de l’Île-aux-Tourtes en pointe du soir d’ici 2036, une hausse de 14 %, selon des données obtenues par La Presse. Le matin, la pointe attirerait près de 25 000 véhicules, un bond de 8 % dans ce cas.

La porte-parole du Ministère, Sarah Bensadoun, rappelle que selon des analyses effectuées par exo en 2019, « il y aura entre 150 et 800 automobiles de plus sur le pont durant les heures de pointe pour se rendre au REM », une attraction qui reste « relativement faible » par rapport au volume global du pont, qui est emprunté par environ 18 000 véhicules en heure de pointe, actuellement.

Québec évalue toutefois « qu’un transfert modal de l’automobile vers le transport en autobus va survenir avec le projet du REM pour les gens de Vaudreuil-Soulanges ». Ce transfert « pourrait être de l’ordre de 750 usagers en pointe du matin vers Montréal et tout autant en pointe de l’après-midi vers Vaudreuil-Dorion ». Au total, cela représenterait donc « environ 200 automobiles en moins sur le pont de l’Île-aux-Tourtes », affirme Sarah Bensadoun.

Les nouvelles de la semaine

La fraude sous la loupe

De plus en plus d’usagers des transports en commun de la métropole montent dans un véhicule sans payer, dénoncent des chauffeurs et leur syndicat, réclamant une meilleure surveillance. La Société de transport de Montréal (STM), quant à elle, se dit en action, mais avoue ne pas pouvoir documenter entièrement le phénomène. « On est plusieurs à observer que ça a vraiment empiré depuis un an et demi en particulier. Sur certaines lignes de bus en particulier, c’est vraiment atroce : ça rentre de tous les bords, ça ne paie plus. C’est comme si c’était devenu le dernier souci de bien des clients », souffle un chauffeur d’expérience, qui n’a pas souhaité se nommer par crainte de représailles.

Trois mois après, une « cohabitation difficile »

Trois mois après la fermeture partielle du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’administration Plante s’inquiète de la « circulation de transit grandissante » engendrée par le mégachantier dans certains quartiers. Outre les mesures d’apaisement de la circulation, Montréal réclame notamment de multiplier rapidement les radars photo, une idée à laquelle promet de s’attaquer bientôt la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Rappelons que des tronçons de rue deviendront à sens unique d’ici septembre dans le Centre-Sud, dont celui où s’est produit l’accident ayant coûté la vie à la petite Mariia, à la mi-décembre.

« Rationaliser » les dépenses

Québec veut « rationaliser » les dépenses en transport collectif et mettre sur pied un plan de financement sur cinq ans d’ici la fin de 2023. À la veille d’une « tournée de consultations » qu’elle souhaite entamer en mars pour « trouver des solutions » à la crise du financement dans l’industrie, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a prévenu lundi que l’idée d’une nouvelle taxation semble peu probable. Au Québec, le manque à gagner risque d’atteindre les 900 millions d’ici cinq ans, les revenus provenant des usagers ayant fortement diminué durant la pandémie. Dans toutes les sociétés de transport, un consensus se dégage : il faut diversifier les sources de revenus.