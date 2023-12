Il y a trois semaines, le réalisateur et metteur en scène François Girard et sa conjointe ont retrouvé leurs amis Daniel Langlois et Dominique Marchand dans la beauté et la quiétude du Coulibri Ridge Resort, en Dominique. Pendant plusieurs jours, les deux hôtes ont fait découvrir à leurs invités les paysages à couper le souffle qu’offre cette île située en plein cœur des Caraïbes. Les deux couples ont voyagé à bord du véhicule de Langlois.

Vous imaginez le choc qu’a eu François Girard quand il a découvert la photo montrant le même véhicule, ravagé par le feu, au fond d’un ravin, et à l’intérieur duquel on a retrouvé les deux corps calcinés de ceux avec qui il venait de passer des moments exaltants.

C’est dans le but d’opposer cette horrible image à la magnifique relation que le couple Langlois-Marchand entretenait avec la communauté de la Dominique que François Girard a accepté de se confier dimanche après-midi. Encore fortement ébranlé par la nouvelle, il a dû interrompre plusieurs fois son témoignage afin de laisser passer des sanglots.

« Chaque fois que j’ai pris le taxi sur l’île, les gens louangeaient la bonté de Daniel et Dominique. Ce sont des gens qui ont beaucoup donné à cette communauté. Ce que l’on voit de la tragédie est tellement le contraire de ça. »

Cette image sordide à laquelle on est confronté n’a aucune relation avec ce que Daniel et Dominique ont vécu avec les habitants. François Girard

François Girard est arrivé à Los Angeles samedi soir. En posant le pied à l’aéroport, il a appris la terrible nouvelle. Au cours des prochains jours, il doit rencontrer plusieurs personnes. À certaines d’entre elles, il souhaitait parler du projet du Coulibri Ridge Resort. Il a échangé par courriel à ce sujet avec Daniel Langlois lundi, mardi et mercredi. Puis, plus rien.

Lorsque les deux couples se sont retrouvés il y a trois semaines, le complexe Coulibri était en pause. Les amis ont passé une semaine à visiter des grottes, à faire du kayak, à nager, à manger. Avec le recul, François Girard n’arrive pas à voir un seul indice laissant présager le drame qui s’est produit. « Absolument rien ! C’est un cauchemar ! C’est le Daniel le plus détendu que j’ai vu. Ils étaient paisibles, rieurs. C’est inexplicable ! C’est un crime sordide qui donne une fin sordide à la vie d’un couple remarquable. »

En 2002, Dominique Marchand a créé l’organisme Humane Society, qui sensibilise les enfants au bien-être animal. Mais en 2017, après l’ouragan Maria, qui a ravagé de nombreux bâtiments de la Dominique, l’engagement du couple a fait un bond important. « Ils ont fait des choses incroyables pour les habitants, reprend François Girard. Ils me l’ont raconté de façon tellement humble qu’il a fallu que j’aille fouiller sur le web pour en savoir davantage. Ils ont construit des écoles avec des toits solides et des cuisines pour que les enfants puissent manger. Ils ont fourni des outils à ceux qui n’en avaient pas. Ils ont donné des bourses. Ils ont reconstruit un quai. Ce sont des citoyens exemplaires qui se sont totalement inscrits dans le tissu social de la Dominique. »

François Girard insiste pour parler de Dominique Marchand, une femme qu’il décrit comme « extraordinaire et brillante ». Alors qu’elle travaillait dans des entreprises technologiques à New York, dans les années 1990, elle a fait la connaissance de Daniel Langlois. « Ils ont construit des projets ensemble et ils sont morts ensemble », dit-il.

Daniel Langlois et Dominique Marchand avaient la réputation d’être discrets. Leur cercle d’amis était restreint. « Ils sont très famille », ajoute François Girard, incapable de parler de ses amis au passé.

Dans l’intimité, ce sont des gens vrais, rieurs, joueurs. Ils ont un mélange d’une super performance intellectuelle et d’une simplicité adorable sur le plan humain. François Girard

Le projet du Coulibri Ridge Resort a commencé à prendre forme en 1998 avec l’achat par Daniel Langlois et Dominique Marchand d’une première parcelle de terrain. « Daniel est un constructeur, un builder. Et Dominique, une femme citoyenne. Ils ont donc construit un domaine de villégiature écologique autosuffisant en eau et en énergie. C’est un petit paradis dans une cuvette de 250 acres de terre bordée par des formations volcaniques spectaculaires qui donnent sur la mer. »

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COULIBRI RIDGE RESORT Le Coulibri Ridge Resort était, de l’avis de François Girard, « un petit paradis ».

Ce projet, échafaudé sous une tente avec un ordinateur et une ampoule électrique alimentés par une génératrice, Daniel Langlois en a parlé « 1000 fois » à François Girard. « Mais ce que j’ai découvert lorsqu’on s’est vus il y a trois semaines, c’est… Excuse-moi… C’est l’action citoyenne de Daniel et Dominique. Ils ont employé des gens de l’île pour construire ça. Pour eux, c’était important de faire les choses comme ça. »

La relation entre François Girard et Daniel Langlois remonte au moment où ce dernier a mis sur pied Softimage. « Je le vois dans son local de 1000 pieds carrés sur le boulevard Saint-Laurent, dans les années 1980, se souvient le réalisateur du Violon rouge. On mangeait au Shed Café. Daniel est quelqu’un de très privé. Notre amitié s’est définie au fil des décennies. »

François Girard n’hésite pas à qualifier son ami disparu de « fierté nationale ». Il souhaite ardemment que l’on parle de lui en des termes plus riches et amples que celui « d’entrepreneur ».

« Softimage est une véritable révolution qui vient d’un seul gars, dit-il. Il a fait ça tout seul. Daniel a vu comment l’informatique pouvait contribuer à l’animation 3D. Il est devenu entrepreneur à cause de son succès financier. Mais au départ, c’est un visionnaire artistique, un créateur qui a changé le cours du cinéma, rien de moins. »