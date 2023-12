Les corps de Daniel Langlois et de sa conjointe, Dominique Marchand, ont été retrouvés dans un véhicule incendié sur l’île de la Dominique.

Un quatrième suspect a été arrêté en lien avec la mort de Daniel Langlois et Dominique Marchand en Dominique, ont annoncé lundi les autorités locales.

Ces dernières ont juré de faire tout en leur pouvoir pour mettre les responsables de ces meurtres derrières les barreaux.

« Il y a quatre personnes d’intérêt, trois étrangers et un ressortissant dominicain, en détention policière », a affirmé le ministre de la Sécurité nationale de la Dominique, Rayburn Blackmoore, à Dominica News Online. « Ce type de crime terrible et brutal ne peut être ignoré et nous ne pouvons pas permettre à ses responsables de s’en tirer sans conséquence. »

« Le gouvernement fournira aux enquêteurs tout ce dont ils ont besoin pour élucider ce crime », a continué M. Blackmoore. « Une crime comme celui-ci affecte non seulement nos relations internationales, mais a aussi choqué toute l’île » de la Dominique.

La Presse a révélé lundi que l’homme d’affaires américain Jonathan Lehrer, voisin et rival de Daniel Langlois, est sous les verrous. La conjointe de M. Lehrer et un individu décrit comme un tueur à gages le sont aussi.

Selon la théorie de la police de la Dominique, le couple québécois aurait été abattu dans la foulée d’un conflit concernant un conflit de voisinage.

Le fondateur de Softimage et Mme Marchand, sa conjointe de longue date, ont été retrouvés morts dans les restes calcinés de leur automobile en bordure d’une route de cette petite île des Caraïbes, le vendredi 1er décembre. Leurs corps n’ont pas pu être identifiés immédiatement, mais samedi, les familles ont été avisées de leur mort violente.