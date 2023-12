Les hommages ont fusé dimanche à l’endroit de l’entrepreneur québécois Daniel Langlois, retrouvé mort avec sa conjointe dans une voiture calcinée en Dominique. Plusieurs anciens partenaires d’affaires ont souligné les accomplissements de ce « grand visionnaire » qui a révolutionné l’industrie du cinéma.

Dans une déclaration acheminée à La Presse dimanche, le Coulibri Ridge Resort, l’hôtel de luxe autosuffisant fondé par le couple en Dominique, a confirmé « avec une profonde tristesse et le cœur lourd » la mort tragique de Daniel Langlois et de Dominique Marchand.

L’administration de l’hôtel précise par ailleurs que leur mort ferait suite à un « incident dévastateur » survenu jeudi dernier, soit la veille de la découverte par la police de la voiture calcinée, selon ce qu’avait rapporté jusqu’ici le média local Dominica News Online.

« Daniel et Dominique ont été des pionniers à bien des égards, notamment en tant que fondateurs et exploitants du centre de villégiature Coulibri Ridge. Leur engagement en faveur de la durabilité a établi une norme dans l’industrie du tourisme et leur passion pour l’environnement et pour venir en aide aux autres a touché la vie de nombreuses personnes qui ont fait l’expérience de la magie de Coulibri Ridge », poursuit l’hôtel.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Pionnier de l’industrie des effets spéciaux dans le monde du cinéma, la mort de Daniel Langlois a fait réagir dimanche.

« Daniel était un grand visionnaire autant pour le cinéma que pour l’humanité. Il avait des rêves qu’il a réussi à poursuivre et concrétiser. C’était un être bon. De mourir ainsi avec sa conjointe, c’est horrible », a souligné le producteur Roger Frappier, ajoutant être « sous le choc ».

Né à Jonquière en 1957, Daniel Langlois est considéré comme l’un des pionniers des nouvelles technologies du cinéma au Québec.

Il acquiert une reconnaissance internationale en fondant Softimage, où il développe, grâce à l’informatique, une méthode révolutionnaire de créer des films d’animation qui étaient jusque là confectionnés par le montage de milliers de photos, raconte son ancien partenaire d’affaires, Pierre Nelis.

« Plutôt que de prendre un dinosaure en papier mâché, de faire des milliers de photos dans différentes positions pour recréer un mouvement, bien il l’a fait par ordinateur […]. Ce faisant, il a révolutionné l’industrie des effets spéciaux. […] Tu faisais en quelques minutes ce qui prenait des semaines à faire. »

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’entrepreneur et philanthrope québécois Daniel Langlois

C’est grâce à cette méthode, plus tard utilisé dans des superproductions hollywoodiennes comme Jurassic Park et Titanic, qu’il révolutionnera l’industrie de l’animation 3D. Softimage sera finalement achetée par Microsoft, « la plus grande acquisition historique » de ce géant de l’informatique à l’époque, rappelle Pierre Nelis.

Mais Daniel Langlois « était en business par défaut », rappelle Pierre Nelis. « C’était un créatif visionnaire. […] C’était un artiste dans l’âme », se souvient-il en le décrivant comme un « loner ».

Un ancien dirigeant de Softimage, Marc Petit, raconte avoir contacté récemment Daniel Langlois pour lui apprendre qu’il l’avait désigné comme « grand-père du métavers », une nouvelle technologie de mondes virtuels, dans le cadre d’une entrevue qu’il avait accordée récemment.

« Le métavers, c’est internet qui embrasse la technologie 3D et Daniel a tellement contribué aux débuts de la technologie 3D que je voulais lui faire ce petit clin d’œil et il m’avait répondu : “on se reverra à mon prochain passage à Montréal” », décrit-il.

« C’est pas seulement un entrepreneur québécois, c’est quelqu’un qui a vraiment fait une différence extraordinaire dans une industrie qu’on ne connaît pas beaucoup, mais qui est en train d’exploser », souligne Marc Petit.

Avec Alice Girard-Bossé, La Presse