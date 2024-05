La haute direction de CBC/Radio-Canada a consacré une partie de la journée de jeudi à rassurer tout le monde : non, le « plan de transformation » auquel sa direction travaille en ce moment ne vise pas à réunir les directions de CBC et de Radio-Canada, comme le rapportait La Presse.

C’est en tout cas ce que Marco Dubé, chef de la transformation et vice-président principal, Personnes et Culture, a répété. Il a insisté sur le fait que des secteurs administratifs et des outils technologiques pourraient desservir conjointement les deux réseaux, mais que ça n’irait pas plus loin.

La direction avait-elle réellement en tête de rapprocher les services de programmation anglophone et francophone ? Cela serait une véritable catastrophe, car s’il y a un symbole fort des fameuses « deux solitudes », c’est bien le diffuseur public. Le contenu réservé aux francophones et aux anglophones n’est pas juste séparé par la langue.

On pénètre ici au cœur de ces cultures, de leurs valeurs, de leurs combats distincts, de la force de leurs récits. On peut en dire autant de la culture autochtone, qui prend de plus en plus de place au sein de la programmation.

Je ne peux imaginer une seconde que des équipes provenant d’un melting-pot de professionnels, aussi talentueux soient-ils, puissent se mêler de tout cela et arriver à prendre des décisions justes et éclairées.

CBC et Radio-Canada doivent cohabiter, pas se marier.

N’empêche que la direction de CBC/Radio-Canada se lance dans un vaste plan de modernisation alors que le ministère du Patrimoine canadien promet quelque chose de similaire. Au bureau de Pascale St-Onge, on avait entendu dire qu’une réflexion était amorcée par la direction du diffuseur public. Mais en lisant le reportage de mon collègue Charles-Éric Blais-Poulin, on a réalisé que cet exercice avait un calendrier plus précis qu’on ne l’imaginait. Un plan doit être présenté à l’automne.

Du côté de CBC/Radio-Canada, on savait très bien que Pascale St-Onge s’en venait avec un plan qui va redéfinir la mission et la gouvernance de la société d’État dont elle a la responsabilité. Elle en parle publiquement depuis décembre dernier. La ministre est en train de former un comité d’experts qui va travailler là-dessus cet été. Elle souhaite arriver avec une vision concrète… à l’automne.

Conclusion : on travaille à deux plans de transformation sans que ces deux entités se parlent. Peut-être qu’en lisant entre les lignes, on verrait que les visées du Ministère et celles de la direction de CBC/Radio-Canada ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il n’y a quand même pas trente-six définitions des mots gouvernance et mission.

En entrevue avec La Presse, Marco Dubé a défendu le caractère indépendant du diffuseur public inscrit dans la Loi sur la radiodiffusion pour expliquer que la réflexion sur la « transformation » de CBC/Radio-Canada ne regarde que les membres de sa direction. « On fait nos choses, on gère nos ressources », a-t-il dit.

Bref, l’automne prochain, le diffuseur public aura droit à des lignes directrices comme jamais il n’en a eu au cours de son histoire.

Je peux comprendre que le ministère du Patrimoine canadien garde ses distances avec le diffuseur public afin de respecter son indépendance dans son traitement de l’information et ses choix de programmation. Mais là, l’opacité entre les deux opérations me dépasse complètement.

L’autre chose qui me renverse dans cette affaire est la façon dont cet exercice s’inscrit dans le calendrier. Je ne comprends pas la décision de CBC/Radio-Canada et de son conseil d’administration de se lancer dans une telle opération alors que nous sommes en train de chercher celui ou celle qui succédera à Catherine Tait, actuelle PDG, à compter de janvier prochain.

Mettez-vous à la place de cette personne. Le poste de PDG de CBC/Radio-Canada est très prestigieux et devrait attirer des candidatures hautement qualifiées. Après la nomination de cette perle rare, on va lui remettre un document et lui dire que c’est le plan qu’elle doit mettre en œuvre.

Quelle sera la marge de manœuvre du gouvernement dans ce mandat ? Est-ce que le nouveau ou la nouvelle PDG va se retrouver avec des missions incompatibles ? Lesquelles favoriser ? Qui sera son véritable patron ? Le premier ministre lui-même, la ministre du Patrimoine canadien ou le président du conseil d’administration de CBC/Radio-Canada ?

C’est la crise des médias liée aux géants du numérique qui aurait incité la direction de CBC/Radio-Canada à mettre de l’avant ce plan de transformation. Cela est sans doute vrai. Mais ce n’est pas tout.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Une possible élection de Pierre Poilievre est sans doute ce qui motive le plan de transformation de CBC/Radio-Canada, estime notre chroniqueur.

On le sent bien. Il semble y avoir une urgence d’agir. D’où vient-elle ? La réponse se trouve dans les élections de 2025. Ce qui se passe en ce moment, c’est une réaction aux menaces de celui qui a commencé à qualifier les animateurs du diffuseur public de « porte-parole de Trudeau ».

Pierre Poilievre rêve de passer la CBC dans le moulin à viande tout en répétant qu’il veut protéger les services français. En soudant davantage les deux services, on croit que l’on pourrait protéger celui qui est en péril.

Un diffuseur public est capital pour une société. Les bases de son avenir devraient être établies pour de bonnes raisons. C’est ce qui assurera sa pérennité.