La rentrée de l’automne se fait sur plusieurs fronts à La Presse cette année, à commencer par cette invitation au dialogue qui vous est faite.

Un dialogue que l’on souhaite susciter chaque jour de la semaine autour d’une toute nouvelle section qui prendra la place de Débats et qui aura pour mission (ambitieuse, on le sait bien) de réinventer la place publique.

La section Débats était appréciée, mais après 10 ans, nous jugions pertinent de la repenser afin d’offrir plus qu’une série d’opinions qui se côtoient.

Je vous expliquerai demain plus en détail les dessous de cette réflexion et à quoi ressemblera la section Dialogue. Mais je vous rassure d’emblée : vous continuerez d’y lire les journalistes que vous aimez ainsi que les textes de Régis Labeaume, Marie-France Bazzo, Michel C. Auger et Maxime Pedneaud-Jobin.

Quant à Boucar Diouf, il remplacera Stéphane Laporte dans la section Actualités le samedi, alors que les réflexions de ce dernier seront publiées le dimanche. Stéphane Laporte mettra fin à ses clins d’œil, mais il publiera à l’occasion de grands textes sur les sujets qui le passionnent.

Pour ce qui est des textes de Stéphanie Grammond et des caricatures de Serge Chapleau, vous les retrouverez désormais dans la première section.

C’est notre façon d’incarner et d’humaniser le dialogue, avec ces grandes plumes, mais aussi en intégrant dans cette nouvelle section lancée dès lundi les étincelles et le dynamisme des réseaux sociaux, tout en répondant à vos questions et préoccupations.

***

La Presse regorgera également de nouveautés dans toutes les autres sections cet automne, à commencer par la section culturelle, qui retrouve son nom d’antan : Arts, tout simplement.

On misera encore plus sur les rendez-vous que vous chérissez : télévision le lundi, cinéma le vendredi, et une couverture renouvelée et bonifiée des livres le samedi. Chroniques, critiques, entrevues, actualité du livre, on fera le tour de cet important secteur culturel.

Les contenus « Être » qu’on retrouvait aux côtés des Arts seront rassemblés le dimanche, dans une section Société bonifiée afin de nourrir vos lectures et réflexions dominicales.

Il y aura également sur nos plateformes un accent mis sur le coût de la vie, car il s’agit bien sûr de l’une de vos principales préoccupations. L’équipe de la section Affaires affectée au pouvoir d’achat continuera de vous informer au jour le jour. Des rubriques comme « Les recettes vide-frigo » et « La coquette du quartier » seront publiées de façon hebdomadaire dans Inspiration. Et la section Auto fera plus de place aux voitures accessibles ainsi qu’aux véhicules électriques.

Partout dans nos éditions, nous continuerons bien sûr de miser sur les nouvelles exclusives, les enquêtes, les nouvelles politiques, les analyses et les primeurs, qui distinguent La Presse.

Vous retrouverez aussi plusieurs nouvelles rubriques. Comme « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… », dans laquelle des personnalités du monde artistique répondront à vos questions, à commencer par Pierre-Yves Lord. Ou encore « Un pas de recul », qui nous permettra de décortiquer une nouvelle internationale à partir d’une carte.

Du côté des sports, on répondra à une demande maintes fois exprimée par les mordus de hockey : nous ajouterons des séances de clavardage pour tous les matchs du Canadien, y compris ceux qui seront disputés à domicile. Et la balado Sortie de zone revient pour la cinquième année d’affilée.

En boni, à la fin des éditions de La Presse+, vous aurez droit à un nouveau jeu, Le mot, qui saura vous divertir à partir des thèmes liés à la couverture de La Presse.

***

J’ajoute un dernier mot sur Meta, si vous me le permettez. Vous êtes nombreux à nous demander si la disparition des nouvelles sur Facebook nous fait mal. La réponse : pas tellement, non.

Nous avons toujours fait bien attention de ne pas nous coller sur les géants du web, afin de ne pas en être dépendants. Nous appréciions évidemment les visites de lecteurs qui passaient d’abord par Facebook, mais ils ne constituaient pas une part importante de notre trafic.

Cela dit, la décision honteuse de Meta mérite tout le mal qu’on en dit depuis quelques semaines. Plusieurs médias en sont affectés fort négativement, et nous sommes solidaires. D’autant que la principale victime de cet abandon est la démocratie, et le premier bénéficiaire, je vous le donne en mille : la désinformation, bien sûr…

C’est pourquoi nous rappelons sur notre site web comment nous lire sur nos différentes plateformes. Et c’est une des raisons pour lesquelles nous offrons aussi des infolettres qui présentent nos meilleurs contenus, en fonction de vos intérêts, et vous incitent à nous visiter.

Nous en lançons d’ailleurs deux nouvelles, ces jours-ci, qui vous plairont assurément. Hugo Dumas signera chaque vendredi l’infolettre Hugo pop !, qui portera sur la culture populaire, et bien sûr la télé. Et Iris Gagnon-Paradis signera La gourmande, qui vous donnera l’eau à la bouche.

Passez le mot ! Et bonne rentrée !