Insultes, cris, gestes agressifs… Les incivilités sont un fléau que de plus en plus d’entreprises et d’organisations publiques tentent par tous les moyens d’endiguer. Mais en cherchant à protéger leurs employés, risquent-elles d’aller trop loin ?

Protéger les employés, museler les citoyens

À l’écocentre, à la clinique, à la bibliothèque… Ils sont partout, ces écriteaux qui vous enjoignent de vous tenir à carreau. Ces affiches qui vous préviennent, péremptoires : aucune violence ni incivilité ne sera tolérée. Évidemment, leur message ne s’adresse pas à vous. Plutôt à ceux, dans notre monde post-pandémique essoufflé, qui se permettent de péter les plombs.



Pas vous, non. Jamais. Mais vos voisins, peut-être. Vos amis. Vos collègues. Beaucoup (trop) de gens qui n’hésitent plus à déverser leur trop-plein de colère sur des travailleurs ayant le malheur de croiser leur route, virtuelle ou pas.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ils sont partout, ces écriteaux qui vous enjoignent de vous tenir à carreau. Ces affiches qui vous préviennent, péremptoires : aucune violence ni incivilité ne sera tolérée.

Quand on m’a demandé d’écrire ce dossier sur la flambée des incivilités au Québec, j’avoue ne pas avoir su par quel bout le prendre. Une chose semblait claire : les incivilités sont devenues une plaie. Elles pourrissent la vie des travailleurs de la santé, des enseignants, des élus, des cols bleus, des préposés au service à la clientèle. De tout le monde, quoi. Pourtant, le concept demeure flou. De quoi parle-t-on, au juste ? D’impolitesse, de harcèlement, de violence verbale ?

En creusant un peu, je suis tombée sur une histoire qui a fait les manchettes à Trois-Rivières, cet été. Là-bas, l’affaire a soulevé les passions – et des questions importantes : à trop vouloir protéger leurs employés, les administrations risquent-elles de stériliser le débat public ? Pourraient-elles même être tentées de profiter du flou entourant la notion d’incivilités pour bâillonner les citoyens qu’elles jugent trop critiques ?

Tiens, me suis-je dit : je viens de trouver mon angle.

Plantons le décor : un conseil municipal déchiré par le projet d’expansion d’un parc industriel, qui provoquera la destruction de plusieurs hectares de milieux humides. Une grogne populaire qui monte depuis des mois.

PHOTO OLI CROTEAU, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Manifestation devant l’hôtel de ville de Trois-Rivières contre le projet d’expansion d’un parc industriel qui provoquera la destruction de plusieurs hectares de milieux humides.

En juillet, une opposante au projet d’expansion fait circuler sur Facebook un reportage de Radio-Canada1 datant de l’été précédent. Ce reportage révélait que des travaux de remblayage avaient été effectués en catimini… et sans permis.

« Ce sont des choses qui arrivent », avait laissé tomber le directeur de l’aménagement et du développement durable de la Ville de Trois-Rivières, envoyé au front pour répondre aux questions de la journaliste.

Disons-le comme ça : ce n’était pas la justification du siècle. Dans le reportage, ce haut fonctionnaire municipal semblait faire preuve de désinvolture. Peut-être n’était-ce qu’une fausse impression. N’empêche, il ne paraissait pas très bien.

Joan Hamel a vu passer le reportage sur Facebook. Elle a commenté : « Une nouvelle qui démontre l’incompétence d’une personne qui défend ce projet de développement. Doit-on vraiment lui faire confiance ? »

Un commentaire critique, donc. Un peu rapide, sans doute. Pas très gentil, on s’entend. Mais il n’existe rien de tel qu’un droit inaliénable à la gentillesse dans la Charte québécoise des droits et libertés. Ni à la civilité, d’ailleurs.

Joan Hamel a consacré sa carrière à la santé et à la sécurité au travail. Elle a enseigné la prévention des maladies professionnelles et milité pour l’adoption de politiques de prévention du harcèlement et de la violence au travail.

PHOTO ÉTIENNE BOISVERT, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Joan Hamel

C’est aussi une citoyenne engagée. Jusqu’à présent, elle avait toujours eu l’impression d’être du côté des bons. De se battre pour des causes importantes.

Alors, quand un huissier a cogné à sa porte, le 17 juillet, elle est tombée des nues. D’autant plus que la lettre que lui tendait l’officier de justice contenait les mots « violence » et « manque de civisme ».

Pour la première fois de sa vie, on l’accusait d’être du côté des méchants.

La lettre proclamait que Joan Hamel avait contrevenu à la « Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières ». En cas de récidive, elle risquait de se voir coller un constat d’infraction.

L’amende pouvait atteindre 1000 $. Son crime ? Ses quelques lignes, sur Facebook, à propos de la supposée incompétence d’un haut fonctionnaire municipal. « J’étais sous le choc, confie-t-elle. On a pris un gros canon pour tirer sur une petite mouche. »

Joan Hamel a riposté. La Ville tente de lui passer le bâillon, a-t-elle dénoncé en conférence de presse. Les médias locaux n’ont pas tous été tendres envers l’administration municipale, accusée de chercher à faire peur, à museler ses critiques.

Je crois toutefois qu’il faut prendre un pas de recul pour évaluer cette affaire dans son contexte. Le dossier d’expansion du parc industriel a fait monter les tensions, au point de provoquer une véritable crise à l’hôtel de ville de Trois-Rivières. Des employés affirment être ébranlés. L’administration est allée jusqu’à imposer un détecteur de métal aux citoyens qui voulaient assister à une assemblée municipale. Et, si une séance d’information sur le plan d’expansion du parc industriel s’est tenue en webdiffusion, fin juin, ça n’avait rien à voir avec la COVID-19. C’était pour des raisons de sécurité.

PHOTO OLI CROTEAU, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche

À bout de nerfs, le maire Jean Lamarche a quitté son poste pendant six mois. « Quand j’ai décidé de revenir, en juillet, c’était sur certaines bases. » Il voulait assainir le climat de travail. Il a prévenu les leaders syndicaux : « Si vos membres sentent une quelconque pression, de la part du conseil ou de la population, je les encourage fortement à utiliser les outils mis à leur disposition pour préserver leur santé. »

C’est dans ce contexte, donc, que les services juridiques de la municipalité ont cru bon donner un avertissement à Joan Hamel. « Les fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières ont le droit de travailler dans un milieu exempt de violence et de propos incivils et doivent être protégés d’attaques personnelles sur la place publique en raison des gestes qu’ils posent dans l’exercice de leurs fonctions », lit-on dans la lettre.

Éberluée, Joan Hamel n’a pas eu l’impression que ces mots s’adressaient à elle. « Je ne me sentais pas concernée. Je me disais : il me semble que ce n’est pas moi, ça. Je n’ai pas fait ça. »

La Politique sur la prévention de la violence de la Ville de Trois-Rivières passerait difficilement le test des tribunaux, estime Louis-Philippe Lampron, professeur à la faculté de droit de l’Université Laval.

L’intention est louable, admet-il. Face à la multiplication des actes agressifs et harcelants, la Ville s’est engagée à ne plus rien laisser passer. « Mais ce qui ne doit plus passer, c’est ce qui est déjà illégal. » Les propos haineux, par exemple, font partie des limites à la liberté d’expression garantie par les chartes.

PHOTO GUILLAUME LAMY, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Louis-Philippe Lampron, professeur à la faculté de droit de l’Université Laval

Il faut se lever de bonne heure pour imposer un nouveau critère, surtout aussi flou que l’incivilité, comme limite raisonnable à la liberté d’expression. Envoyer l’huissier et laisser entendre qu’une amende sera imposée si on refait un commentaire sortant de ce que la Ville de Trois-Rivières juge acceptable, ça ne marche pas… Louis-Philippe Lampron, professeur à la faculté de droit de l’Université Laval

Non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça risque d’être contreproductif. On s’en doute, l’affaire Joan Hamel n’a rien fait pour calmer la grogne populaire. Désormais, l’administration municipale est même accusée de censure. Ce n’est pas comme ça, déplore Mme Hamel, que la Ville parviendra à inculquer une culture de participation citoyenne à Trois-Rivières.

Le maire Jean Lamarche insiste : il n’a pas été impliqué dans la décision des services juridiques de la Ville, dont les avocats agissent un peu comme des procureurs indépendants. N’empêche, il s’est engagé à revoir la politique. Peut-être laissera-t-on tomber l’huissier, à l’avenir. Sans doute vaut-il mieux ranger l’artillerie lourde quand vient le temps de rappeler les citoyens à l’ordre.

« Mais je pense que, comme premier magistrat, j’ai le devoir de mettre en place des outils pour protéger mes employés, maintient Jean Lamarche. La pandémie et [le recours croissant aux] médias sociaux font en sorte qu’il va falloir avoir, collectivement, une réflexion sur les modes d’expression de notre indignation et de notre désaccord. Pour moi, il y a une différence entre liberté d’expression et atteinte à la réputation. À partir du moment où on traite quelqu’un d’incompétent, une ligne est franchie. Je comprends le droit de ne pas être gentil, mais quelques fois, peut-on se demander la portée de nos actes ? Juste ça ? »

Comment faire pour que ça cesse ?

Trois-Rivières va peut-être trop loin pour protéger ses employés. Reste qu’il faut bien faire quelque chose pour lutter contre les incivilités, qui font des ravages partout, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Mais comment faire, au juste, pour mater cette inquiétante rogne collective ?



Directeur adjoint du Centre de services scolaire des Mille-Îles, Sylvain Bruneau n’avait que 56 ans lorsqu’il a pris sa retraite, en 2022. Pour voyager, a-t-il expliqué à son entourage. Pour profiter de la vie, trop courte. « Mais la vraie raison, c’est que je n’en pouvais plus des parents quérulents. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Selon un rapport de la CNESST, les lésions attribuables à la violence ont augmenté de 25,7 % entre 2018 et 2021.

Le gestionnaire en avait par-dessus la tête de ces parents-rois, toujours plus nombreux, qui s’emportent, estiment que tout leur est dû et se plaignent sans cesse pour les moindres bêtises. « Un moment donné, je me suis dit : c’est assez. Je quitte le navire. »

Si le gouvernement peine à recruter des enseignants à la rentrée, c’est en partie en raison de ces parents insupportables, toujours plus nombreux. Parmi le millier d’enseignants qui décrochent chaque année, beaucoup ont été poussés à bout par des individus qui semblent avoir oublié comment se comporter en société, estime Sylvain Bruneau.

« Cela provoque une démobilisation. Il y a bien des jeunes profs qui lâchent après quelques années parce qu’ils n’en peuvent plus. » La majorité des parents sont très corrects, admet-il. « Mais il y a de plus en plus de trolls avec lesquels il n’y a aucun dialogue possible. Ceux-là te compliquent la vie drôlement. »

Il ne compte plus les menaces de poursuites, les appels incessants, les cris, les insultes qu’il a été forcé d’endurer en tant que gestionnaire.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sylvain Bruneau, ex-directeur adjoint du Centre de services scolaire des Mille-Îles

De plus en plus d’individus n’acceptent pas de se faire dire non. Œuvrer auprès du public n’a jamais été aussi difficile. J’ai passé 30 années en éducation et, de loin, les dernières ont été les plus éprouvantes. Sylvain Bruneau, ex-directeur adjoint du Centre de services scolaire des Mille-Îles

Ce manque total de savoir-vivre ne se limite pas au milieu scolaire, croit le jeune retraité. « Maintenant, on voit apparaître partout des affiches prévenant qu’aucune violence ne sera tolérée, que le respect est exigé… Ça se vit partout. C’est vraiment un phénomène de société. »

Est-ce l’effet de la pandémie, des confinements répétés, de l’inflation, des réseaux sociaux, d’une fatigue généralisée ? Un peu de tout ça ? Toujours est-il que le bouchon a sauté. Les clients, les usagers, les élèves, les patients… tout le monde, partout, pète les plombs. Et ce n’est pas qu’une impression de gestionnaire à bout de souffle.

Selon un rapport de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les lésions attribuables à la violence ont augmenté de 25,7 % entre 2018 et 2021 (35,9 % pour la violence physique et 8,2 % pour la violence psychologique). Les secteurs les plus touchés sont, de loin, ceux de la santé et de l’éducation.

PHOTO FOURNIE PAR JULIE BLAIS COMEAU Julie Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette et fondatrice d’ÉtiquetteJulie.com

« J’ai de plus en plus de demandes pour offrir des ateliers sur l’incivilité, autant dans les sociétés privées qu’au sein du gouvernement, affirme Julie Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette et fondatrice d’ÉtiquetteJulie.com. L’incivilité est très coûteuse. Pensez aux conséquences du stress, de l’épuisement et des congés de maladie. »

Le monde municipal est aussi durement touché. En 2021, la Sûreté du Québec a reçu 400 signalements de propos menaçants envers des élus ; 25 fois plus qu’en 2019. Selon l’Union des municipalités du Québec, au moins 311 élus ont remis leur démission depuis les élections de novembre 2021.

La Ville d’Amos a installé un « bouton panique » pour alerter la Sûreté du Québec en cas d’urgence. À Magog, seules les demandes formulées avec civisme reçoivent une réponse. La Ville de Québec a lancé le projet Bouclier pour soutenir ses 7000 employés.

« Plusieurs nous relataient à quel point c’était difficile sur le terrain, raconte Marie-Josée Asselin, vice-présidente du Comité exécutif de la Ville de Québec. Des policiers qui se font envoyer promener, des signaleurs qui se font frôler par des voitures, des arbitres qui se font insulter… »

La municipalité est déterminée à ce que ça cesse. En plus de lancer une campagne de sensibilisation, au printemps dernier, elle a créé un comité chargé de recevoir les plaintes de ses employés. Sans aller jusqu’à adopter une politique spécifique contre les incivilités, comme à Trois-Rivières, la Ville de Québec compte faire appel à la police et à ses services juridiques lorsque des gestes illégaux, comme des menaces ou des gestes de violence, seront faits à l’endroit de ses employés.

« C’est comme des gouttes d’eau qui s’accumulent, explique Mme Asselin. Quand cela fait partie de ton quotidien, cela devient extrêmement toxique. [Avec le projet Bouclier], on voulait envoyer un signal que ce n’était pas acceptable de traiter les employés municipaux de cette façon-là, qu’ils étaient au service des citoyens, qu’on ne tolérerait pas ça. »

Reste à voir si les démarches de la Ville de Québec porteront leurs fruits. Sinon, comment faire pour que ça cesse ? En plus d’offrir des formations à leurs employés, entreprises et organismes publics posent bien sûr ces fameux écriteaux bien en vue : aucune incivilité ne sera tolérée, sous quelque forme que ce soit. C’est bien joli, mais… est-ce que ça fonctionne ?

Pas nécessairement, estime Julie Blais Comeau. « Ça met en lumière le négatif, ce qui est à ne pas faire… »

Ces écriteaux, c’est un peu une façon de dire : taisez-vous. Prenez un numéro. Ne posez pas de questions. Surtout, ne vous plaignez pas, même si vous poireautez depuis des heures…

Ces mises en garde écrites, c’est comme si on voulait mettre le couvercle sur la marmite en espérant que ça suffira pour éviter les débordements. Pourtant, ça ne réduit en rien les frustrations – parfois fort compréhensibles, il faut bien l’admettre. Des bureaux des passeports à ceux de la Société de l’assurance automobile du Québec, en passant par les corridors encombrés d’une salle des urgences, le parcours de l’usager moyen est semé d’embûches.

Ce n’est évidemment pas une raison pour manquer de savoir-vivre – encore moins pour recourir à la violence. Cela dit, si la Ville de Trois-Rivières semble parfois aller trop loin dans la défense de ses employés, d’autres organisations risquent au contraire… de ne pas en faire assez.

Les employeurs ne peuvent pas se contenter d’offrir des formations pour apprendre à leurs employés comment gérer l’agressivité des citoyens. Ils ne peuvent pas davantage se contenter d’afficher des avertissements sur les panneaux de plexiglas censés protéger les réceptionnistes – d’abord de la COVID-19 et, désormais, des enragés.

Les employeurs doivent s’attaquer à la source du problème. Réfléchir à ce qui provoque ces incivilités croissantes. Y a-t-il assez de réceptionnistes, justement ? Les délais imposés aux usagers sont-ils humainement acceptables ? Les employés, aussi exténués soient-ils, font-ils preuve d’un minimum d’égard envers les clients, les patients ?

« Avec la pénurie de main-d’œuvre, il y en a qui se permettent de péter leur coche parce qu’ils n’en peuvent plus d’attendre », constate Julie Blais Comeau. Ce comportement entraîne une démobilisation qui fragilise encore davantage les équipes à bout de souffle. « C’est un cercle vicieux. »

Évidemment, il ne serait pas mauvais, en plus de tout ça, de revenir à la base du vivre-ensemble. Dire bonjour, s’il vous plaît, merci. Se rappeler les règles élémentaires de la politesse, celles qui nous ont été inculquées dès l’enfance et que nous semblons oublier dès que nous nous retrouvons face à un cône orange, un panneau de plexiglas ou un écran d’ordinateur. Ça vaut pour l’employé comme pour l’usager, croit Mme Blais Comeau. « La civilité, comme l’incivilité, est contagieuse. »

25,7 % Pourcentage d’augmentation des lésions attribuables à la violence au Québec entre 2018 et 2021 (35,9 % pour la violence physique et 8,2 % pour la violence psychique) Source : Statistiques sur la violence, le stress, le harcèlement en milieu de travail, CNESST Des milieux à risques En 2021, plus des trois quarts des lésions attribuables à la violence physique sont survenus dans les milieux de la santé (62,1 %) et de l’enseignement (18,6 %). Source : Statistiques sur la violence, le stress, le harcèlement en milieu de travail, CNESST