(Montréal) Une marche est organisée dans les rues de Montréal, lundi, à l’occasion de la Journée nationale des patriotes. Plusieurs politiciens et artistes prendront part à l’évènement mis sur pied par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

Les marcheurs se réuniront vers midi au parc Sir-Wilfrid-Laurier, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, avant de se diriger vers le parc Molson, dans le quartier Rosemont, où plusieurs allocutions seront prononcées.

Il est attendu que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, prenne la parole devant la foule, de même que le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et la députée de la Coalition avenir Québec Karine Boivin-Roy.

L’ancienne ministre et députée péquiste Véronique Hivon, qui a été nommée Patriote de l’année ce mois-ci, prononcera également un discours.

Plusieurs DJ assureront l’ambiance musicale de l’évènement, et l’actrice Ludivine Reding animera le rassemblement. Une prestation du slameur Zéphyr Bielinski est aussi prévue.

« Célébrer et s’amuser à la Journée nationale des patriotes pour affirmer notre fierté d’appartenir à cette belle société de langue française qu’est le Québec d’aujourd’hui, c’est une des meilleures façons de rendre hommage aux patriotes », a souligné la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, Marie-Anne Alepin, par voie de communiqué.

Plusieurs acteurs de la classe politique ont souligné la Journée nationale des patriotes sur les réseaux sociaux.

« Comme premier ministre du Québec, c’est ma première responsabilité d’assurer la pérennité de notre nation francophone en Amérique du Nord, et c’est avec fierté que je m’inspire des grandes valeurs de liberté et de démocratie qui ont guidé les patriotes », a écrit le premier ministre François Legault dans une publication sur Twitter.

« Aujourd’hui, nous nous souvenons de la lutte des patriotes. Et nous saluons le courage de ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour la liberté et la démocratie. Célébrons notre culture, nos valeurs et notre langue », a pour sa part publié la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur le même réseau social.

Le chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a aussi souligné cette journée dans une publication. « L’héritage des patriotes c’est avant tout l’histoire de tous ceux et celles qui ont courageusement combattu pour forger la société libre et démocratique qu’est le Québec d’aujourd’hui », a-t-il écrit.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.