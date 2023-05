Le PQ veut accéder aux archives sur le camp du Non

(Montréal) Le Parti québécois veut savoir ce qui se cache dans les archives de la commission Grenier, qui a enquêté sur le financement du camp du « Non » lors du référendum de 1995, et demande au gouvernement Legault de déclassifier tous les documents qui font encore aujourd’hui l’objet d’une ordonnance de non-publication.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié lundi, Journée nationale des patriotes, le chef de la formation souverainiste, Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé avoir obtenu un avis juridique qui confirme que le gouvernement du Québec peut, « par simple loi, déclassifier toute l’information obtenue dans le cadre de cette enquête ».

« Le juge Grenier a quand même fait des découvertes qui sont toujours secrètes à l’heure actuelle : ce que lui ont dit les 90 témoins durant les audiences à huis clos et plus de 4500 documents qu’ils ont déposés en preuve sont frappés d’une ordonnance de non-diffusion, de non-communication et de non-publication sans limites de temps », déplore le parti dans sa missive.

Afin de s’assurer de recevoir une réponse concrète de la Coalition avenir Québec dans ce dossier, le chef péquiste a l’intention de déposer une motion à ce sujet à l’Assemblée nationale « dès cette semaine ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon

« À notre connaissance, aucun document ou aucune information n’est classifié comme tel, sauf pour les plus grands secrets d’État. Pourquoi cacher de l’information aussi importante et spécifique ? Il n’y a aucune raison de ne pas dire toute la vérité aux Québécois et Québécoises sur cette période de notre histoire où des gens ont bafoué nos règles démocratiques de base », a déclaré par écrit M. St-Pierre Plamondon.

Le Directeur général des élections du Québec avait confié, en janvier 2006, le mandat au commissaire Bernard Grenier de faire enquête sur les activités d’Option Canada dans les mois qui ont précédé le référendum de 1995.

Cette requête faisait suite à la parution du livre Les secrets d’Option Canada, dans lequel les auteurs Normand Lester et Robin Philpot alléguaient qu’Option Canada avait effectué des dépenses durant la période référendaire en faveur de l’option du Non, sans déclarer ces dépenses à l’agente officielle du Comité du « Non ».