 Les conservateurs sont à l'écoute des Québécois 

Les Québécoises et les Québécois ont raison d'être préoccupés par ce qu'ils voient sur la scène politique fédérale en ce moment. Je m'en inquiète aussi.

Justin Trudeau viole les lois sur l'éthique et les conflits d'intérêts, démontre quotidiennement son incompétence à diriger le pays, et met en péril nos relations commerciales avec un partenaire étranger, pendant que le Bloc vit une autre crise existentielle.

Au Parti conservateur, nous savons que nous devons travailler fort pour reconquérir la confiance des électeurs.

Néanmoins, je suis convaincu que de nombreux Québécois croient aux principes conservateurs. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que les Québécoises et Québécois se sentent bien au sein de notre formation politique.

Vous êtes nombreux à croire en des impôts plus bas, en une gestion efficace des finances publiques et en un gouvernement qui se concentre d'abord sur ses missions essentielles en faisant toujours passer le citoyen avant le gouvernement.

Vous souhaitez que le gouvernement lutte contre les criminels et prenne des mesures importantes pour soutenir les victimes.

Vous pensez que le gouvernement se doit d'avoir de la compassion envers les plus vulnérables et d'assurer à nos personnes âgées la retraite et le respect qu'elles méritent.

Un gouvernement compétent à vos yeux offre un meilleur avenir à nos enfants et petits-enfants, et des conditions favorables à nos entrepreneurs et nos agriculteurs pour qu'ils créent des emplois, tout en protégeant l'environnement.

Finalement, vous voulez que le gouvernement fédéral respecte les champs de compétence des provinces et ses obligations envers nos partenaires provinciaux, et travaille en collaboration avec eux.

Ces éléments font tous partie de notre vision conservatrice positive pour le Canada. Je sais que de nombreux Québécoises et Québécois soutiennent ces principes et veulent un gouvernement responsable qui les respecte.

Lors de son dernier passage au gouvernement, notre Parti a fait reconnaître par la Chambre des communes que les Québécois forment une nation. Nous avons réglé le déséquilibre fiscal, offert un siège au Québec à l'UNESCO et transféré des sommes importantes au Québec pour son plan environnemental.

En tant que chef du Parti conservateur du Canada, je souhaite mener une conversation rassembleuse, positive et respectueuse avec les Québécois. Nous devons établir un dialogue franc, inclusif et constructif pour voir comment le prochain gouvernement conservateur pourra faire en sorte qu'une plus grande majorité de Québécois se sentent davantage chez eux au sein du Canada.

J'éprouve beaucoup de fierté à parler français et je m'efforce tous les jours de mieux maîtriser la langue fondatrice de notre pays, car le premier ministre du Canada doit être en mesure de s'exprimer dans nos deux langues officielles.

Nos membres du caucus québécois sont bien implantés dans leur milieu. Je souhaite construire sur cette base pour augmenter le nombre d'élus du Québec au sein de notre caucus.

À tous les fédéralistes déçus de l'incompétence et de la mauvaise gestion de Justin Trudeau, ainsi qu'aux nationalistes qui en ont assez des chicanes et des crises existentielles du Bloc et qui croient en un Québec fort au sein d'un Canada uni, il y a une place pour vous au Parti conservateur du Canada.

Je mettrai tout en oeuvre pour démontrer à l'ensemble des Québécoises et des Québécois déçus de ce qu'ils voient sur la scène fédérale qu'une autre voie existe pour eux.

Ensemble, construisons le Canada de demain.

- L'hon. Andrew Scheer

Chef de l'Opposition officielle et chef du Parti conservateur du Canada