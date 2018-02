Pourquoi j'aime les Jeux

Il courait à bon rythme avec un autre type qui pompait l'air en l'accompagnant, tout en causant patinage en néerlandais.

J'ai appuyé sur l'accélérateur. Euh, excusez-moi... d'où venez-vous? Pays-Bas, en effet. En le voyant de face, j'ai vu qu'il n'avait plus tout à fait l'âge d'être un athlète olympique, on ne peut pas tous être une Claudia Pechstein. C'étaient des journalistes, tout bêtement.

On cause un peu, il me dit que la médaille d'or de Ted-Jan Bloemen au 10 000 m, cet ex-Néerlandais devenu Canadien, est «la plus grande performance des Jeux, de loin». Il me parle de Gaétan Boucher, qu'il admire, et de cette fille que j'avais vue à Sotchi, Jorien ter Mors, qui fait le courte piste ET le longue piste encore une fois à ces Jeux-ci. La meilleure technicienne de son sport, me dit-il, en m'expliquant que son corps est mieux adapté à l'ovale qu'au courte piste, un sport pour les petits.

Enfin bref, le gars n'a pas que les fesses du patineur, il a aussi l'encyclopédie de l'ovale.

On parle de course à pied. Il me dit qu'il a couru le marathon de Boston... en 2 h 51 min. Du sérieux, quoi. Je me montre impressionné.

«Disons que c'est pas mal pour un sprinter...

- Ah, vous avez été athlète, alors?

- Oui, oui...»

Je lui demande son nom, nos chemins se séparent, vu que j'aperçois enfin la mer du Japon, c'est peut-être ma seule chance de m'y rendre...