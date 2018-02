Luge: l'extase à 130 à l'heure

Mais hier, pour sa dernière descente, lors de l'épreuve de relais par équipes, c'était autre chose. Il a fait Turin, Vancouver, Sotchi, et pour ce dernier trajet du dernier jour de compétition, il a vécu une sorte de moment de grâce.

«L'espace s'est ouvert, je remarquais plein de détails, je me suis surpris à sourire... J'ai vu les visages des spectateurs... J'étais tellement dans un état second, je me suis dit que j'avais perdu ma concentration, que j'étais peut-être sur la mauvaise trajectoire, mais non, c'était bon... Et en arrivant, j'ai explosé de joie.»

C'était très, très bon, oui, assez pour une médaille d'argent. Le relais par équipes, c'est une luge solo homme, une luge solo femme et une luge à deux qui descendent l'une après l'autre, dès que le précédent appuie sur un bouton en franchissant la ligne d'arrivée.

C'était très bon, donc, d'autant plus qu'à Sotchi, l'équipe de relais canadienne avait terminé quatrième. L'équipe russe, qui a obtenu l'argent, a été disqualifiée au mois de décembre... 2017. Ça faisait remonter le Canada rétroactivement et lui donnait le bronze. Mais hop, ce bronze leur fut de nouveau retiré il y a deux semaines quand le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé cette suspension.

«Honnêtement, cette médaille de Sotchi, on ne s'en soucie pas tellement, qu'on nous la donne, qu'on ne nous la donne pas... C'est le jour même que ça compte, le jour de la course, c'est cette joie-là que tu veux. La médaille qu'on vient de gagner à PyeongChang, c'est une victoire pour le sport propre, et c'est ce qui compte vraiment», a dit la partenaire des débuts d'Edney, Alex Gough, lors d'une rencontre avec les médias au lendemain de l'épreuve de relais.

À Sotchi, elle a fini quatrième en luge solo en plus de cette amère quatrième place au relais. «Ça nous a pris deux ans à nous en remettre.»

En plus de l'argent au relais, elle repart d'ici avec le bronze en luge individuelle.

Ces deux-là ont connu l'époque un peu rustique de la luge canadienne, sans budget et sans personnel. Chaque médaille est le résultat d'un travail colossal, mais pour certaines, le chemin est plus long et plus raboteux.