La promesse à l'eau de Valérie Plante

Stéphanie Grammond

La Presse La Presse Suivre @sgrammond

On n'a pas entendu son grand éclat de rire rafraîchissant. On ne l'a pas vue sautiller de joie non plus. À l'occasion du dépôt de son premier budget, la nouvelle mairesse de Montréal Valérie Plante était retombée sur terre. Durement.