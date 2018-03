La police qui pardonne... aux assureurs

Stéphanie Grammond

La Presse

Le slogan «La police qui pardonne» est un tantinet ironique. À voir l'industrie de l'assurance, on pourrait croire que la police, c'est l'Autorité des marchés financiers (AMF) et que c'est aux assureurs eux-mêmes qu'elle pardonne. Elle leur pardonne leur relation incestueuse avec les cabinets de courtage qui vendent de l'assurance auto et habitation.