Les palmarès de 2016

2016, l'année Trump. Son élection a surpris la planète. Même ceux qui ont voté pour lui. Même lui. Trump voulait se faire du capital de notoriété en se présentant à la présidence, puis après, lancer sa chaîne télé et continuer de critiquer ce que fait le gouvernement. Le problème, c'est qu'il a gagné. Pris les culottes baissées. Cette fois, devant l'Amérique en entier. Un provocateur saura-t-il gouverner ? Ne soyez pas trop durs avec 2016, l'an prochain, on la regrettera peut-être...

LE PALMARÈS DES CHANSONS DE L'ANNÉE 2016

10. Another Brick in the Wall, par Donald Trump

9. Les échardes, par le sapin du Grand Marché de Noël de Montréal

8. Il y a tant à faire, par Marc Bergevin

7. J'aime les oiseaux (mais pas les pitbulls), par Denis Coderre

6. Maudite promesse, par Justin Trudeau

5. Les portes du pénitencier, par Gilles Vaillancourt

4. J'en ai plein mon cass, par Rambo Gauthier

3. Drapeau blanc, par la ville d'Alep

2. Cheap Thrills, par les Célibataires et nus

1. On écrit sur les murs, par les Mexicains

LE PALMARÈS DES FILMS DE L'ANNÉE 2016

5. Le dîner de cons, avec le ministre Gaétan Barrette

4. L'arrivée, avec Shea Weber

3. Le revenant, avec Nicolas Sarkozy

2. Agents presque secrets, avec les diplomates russes aux États-Unis

1. Votez Bougon, avec Donald Trump

LE PALMARÈS POLITIQUE DE L'ANNÉE 2016

10. Réaction d'un journaliste devant manger un repas de CHSLD : « À choisir, j'aime mieux être sur écoute. »

9. Pour planer, Justin Trudeau préfère le pot à Bombardier.

8. « Avant de me faire blanchir, je voulais me faire bronzer. » - Sam Hamad

7. « Quand j'ai dit que j'ai pas rencontré Rona, je parlais de Rona Ambrose. » - Jacques Daoust

6. Est-ce le PLQ qui a sauvé le Québec ou le Québec qui a sauvé le PLQ ?

5. Si la chef du Bloc peut siéger à Québec, est-ce que le chef du PQ peut siéger à Ottawa ?

4. Faut que les politiciens arrêtent de nous raconter des pipelines.

3. Gouvernement Charest : les deux mains sur le volant. Gouvernement Couillard : les deux doigts dans le nez.

2. « Félicitations au camarade Lisée, mais son discours était un peu long. » - Fidel Castro

1. Qui aurait dit que les Anglais se sépareraient avant les Québécois ?

LE PALMARÈS DU 374e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

5. Faut pas s'étonner que le sapin géant de Montréal ait la forme d'un cône.

4. À Montréal, avant de pouvoir tourner à droite au feu rouge, faudrait pouvoir avancer au feu vert.

3. « Les humains sont des animaux dangereux. » - Un chien

2. Quelle est la différence entre Denis Coderre et une calèche ? Denis Coderre recule plus facilement.

1. Ce qu'il y a de bien avec les files d'attente à Dorval, c'est que ça prépare les touristes à la circulation à Montréal.

LE PALMARÈS SPORTIF DE L'ANNÉE 2016

10. La dernière fois que les Cubs ont remporté la Série mondiale, le chantier du CHUM n'était même pas commencé.

9. Price est comme un dieu pour le CH : on en parle beaucoup et on ne le voit pas souvent.

8. Le Grand Prix de Montréal, c'est comme passer quelque chose à son voisin, on ne sait jamais si ça va revenir.

7. Ce qu'il y a de bien avec Rio, c'est que c'est facile à dire et à écrire. Profitez-en ! Les prochains Jeux d'hiver auront lieu à Pyeongchang.

6. Speedo laisse tomber son porte-parole Ryan Lochte. Tant que ce n'est pas l'inverse...

5. Ce sont les Canadiennes qui remportent nos médailles à Rio. Parce qu'on est en 2016...

4. En Russie, ça s'appelle l'Agence anti-test de dopage.

3. La Coupe Rogers s'applique aussi aux magazines.

2. « Vive Penny Oleksiak ! Vive le Canada ! » - Alexandre Cloutier, atteint de fièvre olympique

1. « Quand il m'a appris que j'étais échangé, je pensais que Marc Bergevin faisait Just for Laughs, lui aussi ! » - P.K. Subban

LE PALMARÈS DU DONALD DE L'ANNÉE 2016

10. Donald Trump va nommer Bill Cosby à la Condition féminine.

9. « Je vais bâtir un mur le long de la frontière chinoise. Quoi ??? C'est déjà fait ??? » - Donald Trump

8. « Vaut mieux plagier les discours de Michelle Obama que ceux de mon mari. » - Melania Trump

7. « Que l'épouse du président ne demeure pas à la Maison-Blanche, ce n'est pas une mauvaise idée. » - Bill Clinton

6. Le Québec est prêt à accueillir les citoyens américains, surtout s'ils viennent avec leurs équipes de hockey ou de baseball.

5. La Maison (trop) Blanche.

4. Trump veut poursuivre les femmes qui l'accusent. C'est justement ça le problème...

3. « Pour arrêter le réchauffement de la planète, je vais relancer la guerre froide. » - Donald Trump

2. L'U.R.S.A. : l'Union des républiques soviétiques et américaines.

1. Toupet or not toupet.

Ce soir, levons notre verre à tous ces grands qui sont partis au ciel : René, Leonard, David, Jean, André, Pierre, Ali, Gotlib, Prince, Umberto, Dominique, Corno, George, Carrie, Debbie... Trop. Il y en a trop. Partis avec tant d'autres, moins connus, mais qui étaient tout pour leurs amours et leurs amis.

Ils ne verront pas 2017 de leurs yeux, mais ils la verront de nos coeurs.

Bonne année ! Profitons de la vie. Malgré tout. À cause de nous. xxx