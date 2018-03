C'est l'histoire d'un écolier qui se fait intimider à l'école. On se moque de son nez, on lui dit qu'il est laid, on l'humilie. On renverse du lait sur lui, on glisse du jambon dans ses vêtements, on lui lance du pain.

Un jour, craignant de se faire harceler davantage à la cafétéria, l'enfant implore sa mère de venir le chercher à l'école. Dans une vidéo devenue virale depuis vendredi, il raconte, en larmes, ce qui lui arrive et s'interroge sur ce qui peut motiver un tel acharnement. «Je n'aime pas ce qu'ils me font et, bien sûr, je n'aime pas qu'ils le fassent à d'autres», dit le jeune Keaton Jones.

«Les gens qui sont différents n'ont pas besoin d'être critiqués pour ça, ce n'est pas leur faute. Si on se moque de vous, ne vous laissez pas embêter par ça. Restez forts, simplement... Ça ira mieux un jour.»

On peut se réjouir du fait que cette vidéo, vue par des millions d'internautes, ait entraîné une incroyable vague de sympathie. De nombreuses personnalités ont donné leur soutien à Keaton. L'acteur Chris Evans (Captain America) l'a invité à la première des Avengers à Los Angeles. L'enfant a aussi reçu des appuis du rappeur Snoop Dogg, du joueur de basketball JR Smith, des acteurs Mark Hamill (Luke Skywalker) et Mark Ruffalo (Hulk), du chanteur Justin Bieber et de plusieurs autres. Sur Twitter, le mot-clic #StandWithKeaton a suscité un grand mouvement de solidarité.

Au-delà de cette vague de sympathie, ce qui me frappe davantage encore, c'est le double discours sur l'intimidation mis en relief par certaines réactions.

Officiellement, l'intimidation, tout le monde est contre, bien sûr. Mais si c'était vraiment le cas, comment se fait-il que le problème soit aussi répandu? Comment se fait-il que l'on accepte et souvent promeuve en haut lieu, dans les cercles du pouvoir, des intimidateurs reconnus et non repentants?

Comment croire à autre chose qu'une récupération d'un combat à la mode lorsqu'on voit l'Ultimate Fighting Championship (UFC) - qui ne fait pas exactement dans la non-violence et la bienveillance - inviter le jeune Keaton à son siège social de Las Vegas? Et que penser d'un Donald Trump Jr qui offre d'héberger le garçon et sa famille à Las Vegas tant il a été «touché» par son histoire?

On n'a pas vu le même Donald Trump Jr, personnage central de l'enquête sur la collusion Trump-Russie, s'émouvoir de la même façon pour ceux qui ont souffert des actes d'intimidation de son père. On ne l'a pas vu se scandaliser lorsque, au cours de la campagne électorale, son père a jugé bon se moquer du handicap d'un journaliste pour le discréditer. Comme quoi on peut pourfendre l'intimidation tout en défendant un intimidateur en chef.

***

Ce double discours sur l'intimidation, on le retrouve aussi chez nous en haut lieu. Officiellement, au sein du gouvernement Couillard, la lutte contre l'intimidation est une priorité. C'est tolérance zéro, répète-t-on. Dans les faits, le gouvernement lui-même n'est pas tout à fait exemplaire et semble prêt à tolérer l'intolérable.

Si vous en doutez, allez relire l'enquête sur les méthodes pour le moins musclées de Gaétan Barrette, signée par ma collègue Isabelle Hachey. Le même homme qui a menacé de «détruire un à un» ses anciens collègues y dit qu'il n'a jamais intimidé personne. Le même homme qui, selon un témoignage en Cour supérieure, a menacé un collègue en disant : «Carignan, lui, il poignarde les gens dans le dos. Mais moi, je vais le poignarder de face jusqu'à tant qu'il en meure», qualifie ces propos de simples conversations imagées «de souper de Noël».

Pendant ce temps, il y a trois semaines à peine, Québec annonçait un investissement de 1,7 million dans le cadre de son programme Ensemble contre l'intimidation. «Notre gouvernement est convaincu que la lutte contre l'intimidation doit se faire de plusieurs façons», disait le communiqué officiel.

Le phénomène de l'intimidation ne concerne pas que le milieu scolaire, rappelait encore la ministre Francine Charbonneau, responsable de ce dossier, lors de la Semaine contre l'intimidation et la violence à l'école, en octobre. Il faut «faire un pas de plus», disait-elle. «C'est pourquoi nous multiplions nos efforts de prévention de l'intimidation et de la violence, notamment en faisant la promotion de l'importance de relations interpersonnelles de qualité, empreintes de civilité et de respect.»

L'exemple doit venir de haut, répète-t-on. Fort bien. Mais comment prendre cet engagement au sérieux si ce même gouvernement tolère les comportements pas tout à fait empreints de civilité et de respect d'un de ses ministres les plus importants?

L'exemple ne peut pas venir de haut lorsqu'on tombe aussi bas.