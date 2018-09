Si l'école était importante (15)

Ah, je sais. On doit dire des « classes préfabriquées » ou alors des « classes modulaires ». Mais si ça ne vous dérange pas trop, je vais refuser l'usage de ces mots inventés par la novlangue. La novlangue cherche toujours à anesthésier le réel.

Ce n'est pas qu'à Montréal qu'on manque d'espace pour ce qui devrait être l'institution fondamentale du quartier, l'école. Ailleurs en province aussi, on ne sait plus trop où stationner les élèves. À Rivière-du-Loup, la commission scolaire a eu recours à des maisons mobiles pour y faire des classes.

Le manque d'espace fabrique de l'absurde. Fin août, la reporter de La Presse Caroline Touzin nous apprenait que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) joue franc jeu dans ses affichages pour certains postes dans certaines écoles : « possibilité de local sans fenêtres ».

Lisez l'article de Caroline Touzin

On sait qu'enseigner, c'est dur. Voyez les chiffres, les recrues votent avec leurs pieds : de 25 à 30 % des enseignants décrochent après un an, et ce serait 50 % après cinq ans, selon une étude commandée par le ministère de l'Éducation couvrant la période de 1992 à 2011...

Et ça, c'était avant la prolifération des roulottes, avant les classes sans fenêtres. La noirceur, dans toutes ses déclinaisons.

Doit-on s'étonner de voir encore cette année une pénurie d'enseignants à la CSDM ? Des dizaines de classes n'ont toujours pas de prof. Des suppléantes vont se partager la tâche, nous promet-on. C'est tragique.

Je ne dis pas « c'est tragique » à la légère, pour faire joli. C'est statistiquement tragique, si vous voulez, il est démontrable que c'est tragique.

En effet, la qualité de la relation enseignante-élève est capitale dans la réussite scolaire, selon l'échelle de Hattie, du nom d'un chercheur néo-zélandais qui a compilé un palmarès des meilleures - et des pires - approches en éducation, à partir de milliers d'études scientifiques sur le milieu scolaire. Au sommet du palmarès de la réussite scolaire compilé par John Hattie : feedback par l'enseignant et relation de confiance entre l'enseignant et l'élève...

Pas besoin d'avoir un doctorat en pédagogie pour comprendre qu'une succession de suppléants ne crée par les conditions favorables à la réussite des enfants.

Je ne dirai pas que nous n'avons pas fait de chemin, depuis deux ou trois ans. Il y a eu quelque chose comme un éveil au Québec face à la décrépitude de l'école en tant qu'institution et en tant qu'immeuble.

Cela a forcé des réinvestissements immobiliers et humains. Mais les ratés constatés dans cette rentrée 2018-2019 nous montrent que la négligence des dernières décennies va prendre des années à cicatriser.

En éducation (attention, cliché !), la main gauche ne sait souvent pas ce que la main droite fait. Prenez le développement du quartier Griffintown, au sud du centre-ville. Pensé et amorcé il y a une décennie, le quartier compte maintenant des dizaines de tours de condos et une vie de quartier foisonnante qui n'existait pas il y a 10 ans. Build it and they will come, comme disait le sage dans un vieux film de baseball. Eh bien, les gens sont venus vivre dans Griffintown, oui. Mais les familles avec jeunes enfants s'en vont : Griffintown ne compte pas d'école publique. Et il n'y a pas de place pour en construire une.

Pensez à ça...

On a laissé se construire un quartier entier sans réserver une place, en son coeur, pour y ériger une école. On s'est dit : ils iront à l'école dans la Petite-Bourgogne (où l'école est déjà surpeuplée).

Rien n'obligeait le promoteur à la réserver, cette place, dans Griffintown. Il ne l'a pas fait. Je ne le blâme pas. C'est à l'État à forcer le jeu.

Prévoir et planifier est essentiel quand il s'agit de construire des écoles. Il faut compter entre trois et cinq ans pour « livrer » une nouvelle école. Même chose pour en agrandir une.

Prévoir et planifier. Il y a un an, en pleine campagne électorale municipale, la Ville de Montréal avait envoyé une liste de 17 sites potentiels pour que la CSDM puisse construire des écoles. Trois sites ont été jugés potables : le reste était un fourre-tout de terrains situés sous des pylônes électriques, à côté de raffineries ou de chemins de fer, bref, autant d'endroits impropres à accueillir des écoles.

Cette rentrée est donc une répétition de ce qu'on a constaté ces dernières années. Pénurie d'espace, pénurie d'enseignants.

Et comme si ça n'allait pas assez mal, côté pénurie, on a aussi appris cette semaine sous la plume de Marie-Ève Morasse, de La Presse, qu'à la CSDM, il y a aussi pénurie... de savon.

Je cite : « Face aux commandes qui n'arrivent pas, certaines écoles ont dû faire preuve de créativité. Dans une école du Plateau Mont-Royal, on a dû se résigner à faire un mélange de savon à plancher et d'eau en attendant le prochain arrivage de savon à mains... »

Un Québec fou de ses enfants ?

Comment elle a dit ça, la dame du débat des chefs ?

Ah, oui, c'est ça : pas tellement.