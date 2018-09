Y a-t-il un pilote dans l'avion caquiste?

Permettez que je me vante, juste une seconde. Dans la dernière année, quand François Legault avait le vent dans les voiles, voici ce que j'ai souvent dit à mon poisson rouge (celui que Ronald King m'a légué en quittant sa chronique de la section des Sports) et à la radio :

« Le PQ est dur à tuer. »

« La CAQ est difficile à définir. »

« Et le PLQ est dur à battre. »

Et qu'est-ce qui se passe, avec moins de deux semaines de campagne électorale ?

Le PQ n'est pas la carpette qu'on anticipait, la CAQ est difficile à suivre et le PLQ est... dur à battre !

Voilà. Appelez-moi L'Oracle de la rue Saint-Jacques.

Reste que les sondages ne sont que des polaroïds qui captent un moment et qu'il y a encore beaucoup de moments à vivre dans cette campagne. Comme a dit M. Legault, jadis : on verra. Cette course est passionnante et elle n'est pas terminée.

Mais il y a peut-être déjà une leçon à tirer de cette campagne, une leçon contre-intuitive quand on hume l'air du temps québécois : faire campagne sur l'identité, ce n'est peut-être pas si payant, électoralement.

J'inclus l'immigration dans le grand thème de l'identité québécoise. Ça en fait partie, comme l'avenir du français, comme les accommodements raisonnables, comme la place des signes religieux dans l'espace public. Mais au bout du compte, tout ça se retrouve sous le chapiteau de l'identité québécoise.

Ça fait une dizaine d'années que l'identité est un enjeu polarisant au Québec. Depuis Hérouxville, depuis les élections de 2007 où l'Action démocratique a fait campagne en partie sur les accommodements raisonnables.

Puis, il y a eu Bouchard-Taylor, il y a eu des psychodrames médiatiques à propos de femmes voilées et il y a eu des débats (parfois gênants) sur la place de l'islam dans la société québécoise, comme il y a eu de ces débats partout en Occident.

Il y a eu la charte des valeurs du Parti québécois dans son court mandat de 2012 à 2014, qui suggérait une cassure avec le modèle multiculturaliste canadien de l'accueil de toutes les différences religieuses.

On lit les chroniqueurs, on survole les manchettes, on scrute les médias sociaux et on pourrait croire que c'est LA question qui préoccupe le plus les Québécois.

Mais en 2014, on a bien vu que même si la charte de Bernard Drainville plaisait à une majorité de Québécois, ce ne fut pas suffisant pour permettre au Parti québécois de sortir de son carcan minoritaire et de gagner une majorité.

D'autres écueils ont miné la campagne péquiste de 2014, bien sûr. Mais la charte n'a pas permis de surmonter ces écueils, malgré sa popularité.

En 2018, même s'il reste encore presque deux semaines avant le vrai sondage du 1er octobre, force est de constater que l'identité ne permet pas à François Legault de s'imposer. Le sondeur Jean-Marc Léger croit d'ailleurs que les positions de M. Legault en immigration de 2018 sont l'équivalent de la charte des valeurs du PQ en 2014 : un boulet, plus qu'un moteur.

Depuis qu'il est forcé de préciser ses idées en matière d'immigration, la CAQ pique du nez. Est-ce à cause du thème lui-même ou de la façon maladroite dont M. Legault en parle ?

Je ne sais pas.

Mais l'électorat ne semble pas disposé à faire d'accommodements raisonnables avec la CAQ là-dessus.

Stopper la vrille

La campagne semblait pourtant décidée d'avance, ou presque. Majoritaire ou minoritaire, la CAQ ? C'était, il n'y a pas si longtemps, la seule question dans cette campagne et même avant. En ce 20 septembre, la possibilité que Philippe Couillard demeure PM n'est plus de la science-fiction.

François Legault doit maintenant stopper le début de vrille du parti qu'il pilote.

Le pouvoir était là, accessible, à portée de main. L'usure des (presque) 15 années de règne libéral laissait de l'espace pour une autre voie comme celle qu'il a eu le mérite de construire, un exploit dans un système conçu pour le bipartisme.

C'était sans compter les cafouillages du chef caquiste sur le thème qu'il maîtrise le moins bien. En économie et en éducation, on a beau être en désaccord avec lui, il est dans son élément, il maîtrise les dossiers. Mais en immigration, il s'est enfargé dans ses lacets, alors qu'il aurait dû connaître en détail un système qu'il veut modifier.

C'est pourquoi, s'il perd le 1er octobre, François Legault pourra difficilement faire l'économie d'un long face-à-face avec lui-même devant le miroir de sa salle de bains. Cette défaite sera la sienne.

Au débat de TVA ce soir, le chef caquiste va donc jouer quelque chose comme sa carrière politique. Il doit regagner de l'altitude, bien sûr. D'où sa pause complète, hier.

Mais il y a plus que l'échéance électorale. Si François Legault ne gagne pas le 1er octobre, les caquistes vont devoir se demander s'il est la meilleure personne pour piloter leur avion après des défaites en 2012, 2014 et 2018.

Compter sur l'usure de l'adversaire est une stratégie qui a ses limites.