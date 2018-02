Décision d'assureur (2)

J'ai chroniqué, le lendemain, sur le bras de fer absurde qu'il mène face à Desjardins, alors qu'il souffre d'une dépression. Un torrent, en réaction : j'ai reçu au bas mot 200 courriels dans les jours qui ont suivi, autant de témoignages qui disaient : moi aussi.

Ils disaient : « moi aussi, j'ai dû me battre contre mon assureur, Monsieur le chroniqueur » ; ils disaient : « Je me reconnais tellement dans ce que Samuel Archibald a écrit... »

Ils m'ont raconté les prétextes farfelus invoqués par les assureurs pour leur refuser une indemnisation. Elles m'ont raconté les appels incessants de l'assureur sous prétexte de « prendre des nouvelles », une tactique qui ressemble plus à des pièges tendus aux assurés.

Diane C. : « À tous les 15 du mois, je recevais un appel de ma gestionnaire de cas. Elle me demandait quand je revenais travailler, comment j'allais... Je savais que tout ce que je disais pouvait être retenu contre moi, que si je disais que j'allais mieux, on allait me couper... »

Diane C. avait raison d'être parano : ce genre d'appel est conçu, semble-t-il, pour utiliser les mots de l'assuré contre... l'assuré.

Eve C., en congé de maladie pour burn-out, l'a vécu à ses dépens : « J'ai fait l'erreur de leur dire que je prenais un nouveau médicament qui me faisait du bien, qui me donnait de l'énergie. La gaffe... »

Gaffe ? L'employée de l'assureur a noté qu'Eve allait « bien ». Or, « bien », ça s'est traduit en « guérie », aux yeux de l'assureur. Tu vas « bien » ? Tu peux travailler ! Ses prestations ont été coupées. Eve a protesté, pleuré, imploré. Rien à faire.

« Je ne peux pas travailler, je suis même capable d'aller prendre une marche.

- La décision a été prise.

- Ai-je des recours ?

- Portez plainte à mon supérieur. »

Net, fret, sec.

« Quand on est dans cet état-là, on n'a pas l'énergie pour se battre. » Ça fait un an. Eve est retournée travailler. De corps, elle est présente au bureau. Seulement de corps.

J'écrivais lundi que dans le cas de Samuel Archibald, c'est comme si l'assureur guettait - espérait ! - un prétexte pour nier toute couverture. Les témoignages d'Eve (assurée avec Sun Life) et de Diane (avec Desjardins) en recoupent plein d'autres, sur les prétextes douteux invoqués par des assureurs pour nier une couverture.

Les assurés se font piéger. Mais leurs médecins aussi, comme Pascal L., qui m'a écrit ceci : « J'ai commis l'erreur d'écrire dans le dossier que ma patiente allait mieux quand ses idées suicidaires se sont tassées. Mais ce n'est pas parce qu'on ne pense plus à se jeter en bas d'un pont 24 heures sur 24 qu'on est prêt à travailler 40 heures par semaine... »

Pas grave : l'assureur - Desjardins - a cessé les prestations d'invalidité à partir de la date où le médecin a noté ces mots dans le dossier de sa patiente.