Ce qui tient Daniel

«Des fois, je me mets à table pis... Pis j'écris.

- T'écris?

- Oui. Ça me desserre la gorge.

- Pourquoi?

- Je cherche le mot. Je suis enragé contre la vie. J'ai... J'avais une vie parfaite.»

C'est Daniel Chandonnet qui parle. Je l'avais perdu de vue depuis 30 ans au moins, je jouais au hockey et au soccer avec lui, il habitait face au parc Marc-Aurèle-Fortin, et on était...

On était en première secondaire, Daniel? Avant, même?

N'eût été ce nom si chantant, «Chandonnet», je ne l'aurais pas reconnu quand Daniel m'a écrit.

Il voulait parler de Mathéo, son fils de 3 ans.

Mathéo souffre du syndrome de Morquio, qui est le déficit d'une enzyme imprononçable - essayez de le prononcer à voix haute -, la N-acétylgalactosamine-6-sulfatase, qui est capitale pour décomposer et éliminer les molécules de sucre. C'est une maladie orpheline, une centaine de cas au Canada, la majorité sont au Québec.

Les enfants atteints du syndrome de Morquio ont de petits troncs, des malformations osseuses. Ça entraîne évidemment une flopée de problèmes : difficultés respiratoires, difficultés à se mouvoir et compression de la moelle épinière, entre autres. Ils meurent prématurément. Dans ce corps trop petit, les organes grandissent, ce qui entraîne aussi son lot de complications.

Mais la tête, elle, la tête de Mathéo est toute «là»...

«Mathéo compte jusqu'à 40. Il connaît ses fruits et ses légumes en anglais. Il est... Il est tellement allumé. À l'affût de tout. Il écoute tout, il répète tout.» - Daniel

Des fois, Daniel ouvre un cahier et il écrit. Il écrit ses batailles, qu'il mène avec sa blonde Sonia, pour le bien du petit, il écrit sa peur quand Mathéo a été opéré pour le sauver de la paralysie, sa peur quand il faut une anesthésie spéciale pour l'endormir avant de l'entrer dans le tube de la résonance magnétique, peur qu'il en meure, ça arrive...

«Je me demande ce que j'ai fait de mal dans ma vie, je me suis posé cette question-là : qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie?

- Pour avoir un petit gars malade?

- Oui.»

***

Ça s'appelle le Vimizim, c'est un médicament qui est fabriqué par Biomarin. On l'administre à Mathéo. Ça lui fait mal, il faut l'injecter. On l'injecte le vendredi. Il faut littéralement enlacer Mathéo, l'empêcher de se débattre pour lui injecter le Vimizim.

«Le samedi, Mathéo est agressif. Ça touche son humeur. Il confronte. C'est non à tout...»

Puis, le dimanche, dit Daniel, c'est tout le contraire, «c'est comme si on lui avait injecté du gaz d'avion», il a une énergie folle, il se lève à 5h du matin, «il est en feu du matin au soir...»

Et ça dure jusqu'au mercredi.

Avant le Vimizim, qui ne guérit pas, qui donne de l'énergie - ne me demandez pas comment -, Mathéo n'était pas comme ça, il n'avait pas cette énergie.

Le Vimizim coûte 200 000 $ par année.

Ça va, son régime d'assurance collective - Daniel est employé municipal - ramasse la note. Et quand la compagnie d'assurances a fait des chichis, son syndicat a intercédé en son nom auprès de ladite compagnie. Et le problème a été réglé.

Mais l'État ne paie pas le médicament, il n'est pas sur la «liste», comme on dit, la liste des médicaments remboursés.

Pour l'instant, le médicament est payé par le programme «Patients d'exception» de la Régie de l'assurance maladie, un programme temporaire. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a refusé d'avaliser le Vimizim, à son premier «test».

Le second a été fait dernièrement.

Les résultats devraient être connus bientôt.

Bref, bien des parents, aujourd'hui, vivent le stress de la réponse de l'INESSS.