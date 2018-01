Montréalais, cramponnez-vous!

Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec l'équipe de Valérie Plante. Quand tu viens de te faire élire à la tête d'une ville comme Montréal, tu sais que tu seras évalué durant les premiers mois pour deux choses : l'augmentation des taxes et les services aux citoyens. Or, l'équipe mise en place il y a très exactement 85 jours a échoué sur ces deux points. Vite, un stratège en politique pour conseiller ces élus!

Il est évident que la «stratégie» adoptée par l'administration Plante pour gérer la dernière tempête de neige - qui consistait à attendre un redoux - a été un bide total. Après des jours de lamentations et de jurons de la part des citoyens, on a finalement lancé dimanche une opération de déneigement qui devrait se poursuivre jusqu'à demain.

D'abord un mot sur cette approche qui se situe entre la broche à foin et le macramé-granola. Compter sur une hausse du mercure suffisamment longue pour faire fondre la neige alors que nous sommes en janvier et que nous vivons une période de grands remous climatiques est une hérésie totale. Rendu là, nommons le rédacteur en chef de l'Almanach du vieux fermier responsable du dossier du déneigement à la Ville de Montréal.

Bien sûr, on peut penser que notre situation de ville nordique nous oblige à prendre notre grabat et nos crampons (conseil offert par Marcel Tremblay en 2009) pour vivre de novembre à avril.

Mais après 375 hivers, je crois que les Montréalais méritent qu'une approche contemporaine adaptée à leurs besoins soit respectée et prise au sérieux par les élus.

Je me suis entretenu avec Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens de la nouvelle administration Plante-Dorais. C'est à lui que l'on doit cette décision. Il dit aujourd'hui la regretter. Quand je lui ai demandé ce qu'il retenait de cette expérience, il m'a répondu que les soubresauts de la météo n'iront pas en s'atténuant et que nous devons ajuster notre approche par rapport à la gestion du déneigement. Selon lui, les décisions sur le choix des bons produits pour l'épandage (abrasifs, graviers, etc.) sont difficiles à faire avec les changements de température.

Oui, il y a l'épandage, mais il y a aussi le déblayage. Et si nous marchons tous depuis une semaine comme R2D2 sur des trottoirs couverts d'une épaisse couche de glace, c'est que ceux-ci n'ont pas été déblayés, point.

Il y a les désagréments liés à la présence de bancs de neige glacés aux abords des rues (je me suis garé dans la rue Masson samedi et j'ai eu l'impression de manoeuvrer un char d'assaut), mais il y a aussi la sécurité des citoyens. Et on ne badine pas avec cela.

Chez Urgences-santé, on m'a confirmé que des dizaines d'interventions (de 30 à 40 par jour) ont eu lieu au cours du week-end à cause de chutes sur les trottoirs. Les ambulanciers ont dû prendre en charge des gens qui s'étaient fracturé une cheville ou un bras. Le porte-parole Stefan Overoff me disait que les ambulanciers suivent de près les prévisions météorologiques. «On voit les choses venir», m'a-t-il dit. Tout cela n'est pas normal.

Il y a la sécurité des citoyens, mais il y a aussi l'insécurité. C'est fou le nombre de personnes qui, au cours des derniers jours, m'ont parlé de leurs craintes de tomber et de se faire mal. Pour certains, la peur est tellement grande qu'ils s'enferment chez eux. Je pense à toutes ces personnes âgées qui sont encabanées depuis une semaine chez elles.