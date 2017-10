Les vrais monstres

Mario Girard

L'un de mes plus beaux souvenirs d'adolescence prend la forme de soirées que l'on passait, « ma gang, pis moi », chez une amie pour regarder la série télévisée La poupée sanglante. Nous étions un groupe de cinq gars et filles de 15-16 ans et nous avions jeté notre dévolu sur cette histoire qui se déroulait dans un petit village français brumeux. Ça racontait l'histoire d'un horloger et de son neveu chirurgien qui avaient comme dessein étrange de fabriquer un homme mécanique à la beauté parfaite.