Se pendre de père en fils

Mario Girard

La Presse La Presse

Charles Junior Grégoire-Vollant avait 24 ans lorsqu'il s'est suicidé. Un soir où il était saoul, il est descendu au sous-sol et a fait ce que son père avait fait avant lui : il s'est pendu. Quatre mois plus tard, sa mère, Marie-Marthe Grégoire, dépressive et suicidaire, a pris de l'alcool et du «speed». Elle est descendue au sous-sol et a fait le même geste que son ex-mari et son fils.