Une ode au journalisme

Je ne suis pas le seul, pendant la projection de presse, à avoir été ému par cet élan sincère d'affection pour notre profession. Pour ces journalistes qui agissent comme des chiens de garde de l'intérêt public, en quête de vérité, afin de révéler ce qu'on nous cache, comment on nous le cache, pourquoi on nous le cache et qui a intérêt à nous le cacher (notamment). Mais je me suis demandé, en sortant de la salle, s'il n'y avait que des journalistes pour être interpellés par ce genre de récit.

Parlant de nostalgie, la dernière scène de The Post renvoie à celle qui ouvre All The President's Men. Le film n'est pas aussi abouti que le classique d'Alan J. Pakula (ni du reste que Spotlight de Tom McCarthy, un autre excellent « film de journalistes »). La tendance prêchi-prêcha du cinéma de Spielberg - Oskar Schindler demandant pardon à ses employés de ne pas en avoir sauvé davantage - empêche à mon sens The Post de transcender le genre. Mais c'est une oeuvre inspirante pour quiconque a à coeur la liberté de la presse et considère les médias comme des remparts nécessaires à la vitalité d'une démocratie.

Il n'y a pas que les profonds bouleversements technologiques - et par conséquent économiques - des dernières années qui menacent la survie des médias. Il y a aussi une crise de confiance du public envers les sources d'information. Quantité de gens croient que les nouvelles sont fabriquées de toutes pièces pour servir différents intérêts politiques et financiers.

Aussi, The Post prend l'affiche dans un contexte on ne peut plus pertinent. Celui d'une désillusion générale de la population face à la crédibilité de l'information relayée par les médias de masse, notamment aux États-Unis, où les journalistes sont discrédités sans relâche par nul autre que le président Trump, qui en a fait (et je cite) « les ennemis du public américain ».

Or, des voix s'élèvent, un peu partout, pour rappeler l'importance d'une presse libre et forte. Oprah Winfrey en a fait mention dans son émouvant discours de la soirée des Golden Globes dimanche, en soulignant que c'était grâce à des journalistes que le mouvement #metoo avait pu voir le jour.

Le New York Times, à l'origine de l'affaire Weinstein, y fait écho dans sa nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, où apparaissent successivement les phrases « He said. She said. He said. She said » (« Il a dit. Elle a dit »), puis seulement la répétition de « She said. She said. She said », etc. « La vérité a du pouvoir, la vérité ne sera pas menacée, la vérité a une voix », conclut cette publicité percutante.

L'une des solutions à la pérennité des médias semble être, ironiquement, Donald Trump lui-même. Le New York Times a fait le plein d'abonnés après son élection. Et depuis que le président répète à qui veut bien l'entendre que les médias traditionnels diffusent de « fausses nouvelles » - chaque fois qu'une information est le moindrement critique de son administration -, la confiance du public envers les médias américains, quoique timide, est à la hausse.

Selon un sondage Ipsos mené en septembre dernier aux États-Unis pour l'agence Reuters, 48 % des sondés disaient « faire confiance » aux journalistes, contre 39 % au lendemain de l'élection de Donald Trump en 2016. Peut-être, finalement, que The Post ne raconte pas une époque révolue, mais une histoire qui se répète.