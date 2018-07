Le rachat d'Aéroplan, une opération planifiée?

Jean-Philippe Décarie

La séquence d'événements est tellement grossière qu'il est difficile de ne pas croire que l'on vient d'assister à la réalisation d'un scénario planifié de longue date. Un an après avoir largué Aéroplan et entraîné la débâcle boursière de son programme de fidélisation de toujours, Air Canada revient sur sa décision et offre maintenant de l'acquérir à vil prix.

Bien, tiens, quelle aubaine, se sont dit subitement hier les dirigeants d'Air Canada en voyant que le titre d'Aimia, la maison-mère du programme Aéroplan, se négociait jusqu'à tout récemment aux alentours de 2,20 $. Ce serait le bon moment de formuler une offre officielle pour prendre le contrôle d'Aéroplan, ce qu'ils ont justement fait hier matin. De facto, cela fait plus d'un an que le titre d'Aimia est en déroute et qu'il s'est même échangé sous la barre des 1,50 $, depuis qu'Air Canada a annoncé en mai 2017, à la surprise de tous, qu'elle allait mettre fin à son association avec le programme Aéroplan en 2020 pour lancer son propre programme de fidélisation.

Agrandir Infographie La Presse