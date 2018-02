Surprenant Normand

Heureusement qu'il existe des Normand Brathwaite pour nous réconcilier avec le showbiz québécois, un milieu propice à l'hypocrisie et aux poignards enfoncés dans le dos.

À Conversation secrète de Paul Arcand dimanche soir, Normand Brathwaite a accordé une entrevue sans filtre, touchante et même croustillante. J'aime bien cet artiste qui n'esquive aucun sujet dit interdit.

Brathwaite est un des rares à parler de son salaire, ultime tabou dans la colonie artistique québécoise. Dans ses belles années, il empochait plus de 1 million par année. Jamais il n'a craché sur la pub, qui lui a permis de s'acheter un magnifique appartement, rue Cherrier.

Bien sûr, Normand Brathwaite, 59 ans, s'est beaucoup et souvent confié, notamment à ma collègue Isabelle Massé, qui a rédigé sa biographie en 2012. Mais de repasser autant d'éléments marquants de sa vie, tout ça en 45 minutes, était super intéressant.

Cet épisode de Conversation secrète à TVA, qui n'annonçait rien d'exclusif, a été agréablement surprenant.

Dans sa période dépressive, l'animateur et comédien s'étendait et pleurait devant le Westmount Square, un endroit où personne ne le reconnaissait. À trois reprises, il s'est rendu sur le pont Victoria dans le but de se suicider. La peur de «souffrir physiquement» lui a fait rebrousser chemin les trois fois.

Normand Brathwaite a également révélé que sa fille Élizabeth Blouin-Brathwaite a fréquenté un criminel et que son fils Édouard a failli aboutir en prison après avoir participé à une extorsion pour se payer un tatouage.

Dans le trajet en voiture avec Paul Arcand, Normand Brathwaite a évoqué la pédophilie connue de certains membres de l'industrie artistique québécoise. «Y a des gens dans le show-business qui aiment ça des photos de petits gars tout nus. Ça se sait», a lancé Brathwaite. Invité par Arcand à préciser cette déclaration, l'ancien timonier de CKOI a rappelé qu'il ne s'agissait que de rumeurs.

Ce bout-là de l'interview aurait mérité d'être creusé davantage. C'est une affirmation grave, qui est restée flottante.

Maintenant installé à la campagne, sur un terrain de 52 acres, Brathwaite a longtemps fréquenté les bars de la rue Prince-Arthur, coin Saint-Laurent. Oui, il a reniflé de la cocaïne, de façon récréative, les samedis soir. Il affirme ne pas avoir eu de difficulté à arrêter.

Et savez-vous ce que signifie l'expression «faire une octave» dans l'univers des musiciens poudrés? C'est aspirer une ligne de coke qui s'étire entre deux notes «do» d'un piano.

À propos de la comédie Grosse vie de Radio-Canada, Brathwaite ne se défile pas : «C'est un show qui n'était pas bon.» Voilà pourquoi on aime Normand Brathwaite. Il est capable d'autocritique et d'autodérision. Si seulement ses camarades de l'UDA pouvaient en faire autant.

Cette Conversation secrète a été suivie par 1 151 000 téléspectateurs. La voix est demeurée au sommet du palmarès avec 1 881 000 fans et Tout le monde en parle a retenu l'attention de 888 000 curieux.