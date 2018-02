Obsession pour notre couple royal

La planète se passionne actuellement pour le couple chouchou de patineurs canadiens Tessa Virtue et Scott Moir et j'avoue partager entièrement cette obsession sportivo-amoureuse, qui contient tous les éléments d'une comédie romantique hollywoodienne à succès.

Dévoilez votre amour au monde entier ! Faites des bébés ! Mariez-vous, s'il vous plaît ! Voilà, c'est écrit.

Ils sont beaux, ils sont talentueux, ils sont jeunes et ils ont tout pour eux. Leur dernière danse sur glace, qui s'est transformée en médaille d'or, transpirait plus qu'une simple complicité ou de l'excellent théâtre pour les juges. Avouez.

Les regards de braise que Tessa et Scott s'échangeaient ont quasiment fait fondre la glace du palais de Gangneung. D'ailleurs, Scott Moir et Tessa Virtue ont retiré, puis remis, un élément de leur routine jugé « trop sexy » pour la compétition olympique. C'était le porté où Moir se retrouvait avec le visage à deux centimètres de l'entrejambe de sa coéquipière.

La façon dont ces partenaires de glisse se fixent et se touchent dépasse la tendresse amicale ou l'affection entre un frère et une soeur. N'ayons pas peur des mots : la tension sexuelle était palpable à travers nos téléviseurs.

Les baisers dans le cou, la main déposée sur le haut des fesses et la sensualité qui émane de leurs corps : on jurerait qu'ils forment un couple depuis plusieurs années. Précision importante : non, Scott Moir n'est pas gai.

On ne sait donc pas si leur union est réelle - ils refusent d'en parler publiquement -, mais on veut y croire tellement ils incarnent l'idéal d'une relation à deux. La quantité d'images les montrant dans des moments d'intimité a explosé sur le web. Et après leur superbe performance de lundi soir, Twitter a pris feu : Scott Moir, 30 ans, va-t-il faire la grande demande à Tessa, 28 ans ? Non, hélas !

L'obsession pour ce tandem dépasse largement les frontières du Canada. Une journaliste du magazine américain GQ, Caity Weaver, a même gazouillé à propos de Moir-Virtue : « Les Canadiens baisent sur la glace ! Enlevez vos vêtements ! »

Au Today Show de NBC, les animatrices Savannah Guthrie et Hoda Kotb ne se possédaient plus et ont demandé aux champions de faire le point sur leur état matrimonial. En rigolant, Tessa et Scott, qui s'entraînent ensemble depuis 20 ans, ont réussi à patiner autour de la question. De vrais pros, ces deux-là.

Dans leur après-carrière, je les verrais très bien animer un talk-show ou commenter les prochains Jeux d'hiver, qui auront lieu à Pékin, en Chine.

Si votre fascination pour ce (non) couple est insatiable, sachez qu'il est possible de s'acheter des lunettes signées Tessa Virtue chez le fabricant québécois BonLook. On se rapproche de nos idoles comme on peut.