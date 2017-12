La télé des objets

La production du téléroman de TVA a réglé ce problème de communication, et il reste maintenant aux O'Hara à rehausser leur équipement technologique. Ça urge. Sérieux, quel PDG pianote encore sur un vieux Samsung S3 désuet pour conclure de lucratives ententes avec une microbrasserie ontarienne, hein ?

À force de suivre assidûment une série, notre oeil de téléspectateur finit par s'accrocher à des objets, des accessoires ou des vêtements qui reviennent toutes les semaines dans nos salons. Voici quelques-unes de ces choses qui, en 2017, ont volé la vedette aux interprètes les ayant manipulées ou enfilées dans nos émissions préférées.

LA SACOCHE VERTE DANS L'ÉCHAPPÉE

Dans presque toutes les scènes de L'échappée, notre valeureuse Brigitte Francoeur (Julie Perreault) trimballe sa damnée sacoche verte, informe et molle, qu'elle porte toujours en bandoulière. Dès qu'elle entre dans une pièce, bam ! Brigitte lance avec fracas son sac sur une table ou bam ! sur un fauteuil. Cet accessoire mode fait autant partie d'elle que son vélo à dix vitesses, sa guitare sèche et son disque solo, qu'elle enregistrera probablement d'ici la saison 2020-2021.

LES CHEMISES DE L'INSPECTEUR DUPUIS

Rarement a-t-on vu un policier de la télé québécoise s'habiller avec autant de goût que notre brave inspecteur Dupuis (Stéphane Gagnon) dans Mémoires vives. Jamais de col retroussé ou de mauvais plis sur ses chemises, même après une battue sur la montagne ou un long trajet en voiture pour sauver la petite Olivia Vigneault-Despins, enfermée dans un cabanon humide. Mention spéciale ici au look impeccable du détective Richard L'espérance (Pierre-Yves Cardinal) dans L'échappée.

LA VESTE DE CUIR DE L'IMPOSTEUR

Quand le cassé Philippe (Marc-André Grondin) a découvert que son riche frère jumeau Youri (également Marc-André Grondin) possédait une luxueuse veste de cuir, il a capoté. Tellement qu'il l'a portée dans tous les épisodes des deux saisons de L'imposteur à TVA. C'est ce qu'on appelle, selon des experts en mode de Canal Vie, une pièce maîtresse dans une garde-robe. Un morceau qui s'agence avec tout, tout, tout. Même un uniforme d'épicier.

LA BARRETTE DE SUZANNE

Comme en témoignent l'imperméable beige de Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay), les chandails bedaine de Mariposa Selanes (Sabrina Bégin Tejeda) et la veste de jeans de Jessica Poirier (Geneviève Schmidt), la mode à Lietteville n'évolue pas aussi rapidement qu'à l'extérieur des murs. Suzanne Beauchemin (Céline Bonnier) a adopté la barrette sur cheveux lisses et n'a pas dérogé, depuis plusieurs années, à son look signature, qui n'a heureusement pas été copié dans la cour des détenues. En même temps, Jeanne (Ève Landry) n'a pas la tignasse requise pour cette coiffure nécessitant un flattage constant de la couette latérale.

L'ÉQUIPEMENT DE KAYAK INUTILISÉ

Depuis des mois dans L'échappée, on voit Jade (Charlotte Aubin) bardasser des kayaks, replacer des rames et réarranger des vestes de sauvetage sur un sèche-linge. Mais jamais, au grand jamais, nous n'avons assisté à l'arrivée d'un groupe de touristes qui a payé un forfait d'expédition à la célèbre entreprise Bout du monde aventure de Sainte-Alice-de-Rimouski. Ce stock-là est neuf, neuf et à peine mouillé.

LA PERRUQUE GRISE DE CHEVAL-SERPENT

Bien oui, il fallait casser le look d'Élise Guilbault, qui aurait été trop semblable à celui de l'avocate Kim Vanier d'Unité 9. Solution ? Coller sur la tête de l'actrice une perruque grise pour son rôle d'universitaire, féministe et lesbienne dans Cheval-Serpent. Plusieurs téléspectateurs se sont arraché les cheveux devant cette perruque, laide à faire dresser les cheveux sur la tête (fin des jeux de mots capillaires).

LA MAISON DES BOUDRIAS DANS L'HEURE BLEUE

Sur le point de divorcer, Bernard Boudrias (Benoît Gouin) songe à vendre sa luxueuse maison de Cowansville, qui est la même que celle occupée par Évelyne et Philippe (Magalie Lépine-Blondeau et Louis Morissette) dans les derniers épisodes de Plan B. Ce dédoublement immobilier est de plus en plus fréquent. L'ancien loft de Gloria (Geneviève Boivin-Roussy) dans O' sert aussi de lieu culturel dans la comédie Trop de Radio-Canada, de même que d'appartement à Isabelle (Catherine Bérubé) dans Victor Lessard. Du trois pour un, les amis.

LA TASSE DE DISTRICT 31

C'est rapidement devenu un classique. Tous les policiers du poste, et leurs invités, boivent du café filtre dans ces belles tasses noires. Maintenant, on demanderait aux accessoiristes de remplir ces tasses d'un liquide quelconque pour qu'elles n'aient pas l'air constamment vides entre les mains d'Isabelle (Hélène Bourgeois Leclerc), Poupou (Sébastien Delorme) ou Bruno (Michel Charette). 10-4.