 Lettre au ministre concernant la route 117 

(Montréal et Lac-des-Écorces) Les proches d'une victime de la route 117 écrivent au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, du Québec, M. André Fortin.

« Le 2 janvier dernier, trois membres de notre famille ont été impliqués dans un grave accident de voiture sur la route 117 à quelques kilomètres au nord de Labelle.

La chaussée était très glissante, la visibilité nulle, et la conductrice a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est retrouvée dans la voie des véhicules venant à sens inverse.

Elle a subi une fracture de la hanche, des contusions pulmonaires et une fracture du sternum. Sa tante, assise à ses côtés, a subi un important traumatisme crânien et est décédée. Par miracle, son fils de 11 ans assis derrière n'a subi que des blessures mineures.

L'hiver nous rappelle à quel point cette route est extrêmement dangereuse : le volume de trafic y est très important, voitures comme camions, ces derniers souvent chargés de volumineux billots.

Depuis des années, le gouvernement nous fait miroiter des projets pour élargir à quatre voies la portion de Labelle à Mont-Laurier de la 117, identifiée à juste titre comme la 8e route la plus dangereuse au Québec. Un comité, SOS 117, mis sur pied il y a quelques années, a accouché en février 2017 d'un rapport détaillé et exhaustif qui faisait état du nombre de victimes sur la 117 depuis 2010. M. Sylvain Pagé, votre collègue à l'Assemblée nationale et député de Labelle, en était l'un des nombreux signataires, de même que M. Pierre Flamand, maire de Lac-des-Écorces, lui aussi aux prises avec des problématiques de routes dangereuses dans sa municipalité et qui devait vous interpeller sur un autre accident mortel survenu à quelques mètres de notre maison estivale l'été dernier.

Ce comité a sollicité de nombreuses rencontres auprès du MTQ. Vraisemblablement, votre ministère n'écoute pas la voix des citoyens via la bouche de ses élus. Combien de promesses faites par le PQ et le Parti libéral, par les ministres Lessard et Poëti de ce monde et qui ont été lâchement abandonnées ?

Les citoyens des Hautes-Laurentides, qualifiés à juste titre de citoyens de seconde classe par le député Pagé la semaine dernière, ne sont pas gâtés en termes de sécurité routière comparativement aux Cantons-de-l'Est ou au Saguenay. Les agentes de la SQ rencontrées suite à l'accident sont d'ailleurs promptes à faire le rapprochement entre la 117 et la 175, qui, elle, a subi d'importantes modifications pour rendre le transit plus sécuritaire.

Nous avons encaissé deux évènements tragiques en six mois, dont ce plus récent qui est extrêmement douloureux. Êtes-vous, au ministère et dans vos fonctions de ministre, sous-ministre, hauts fonctionnaires, à ce point insensibles, détachés et incompétents pour ne pas en conclure que depuis quelques années votre inaction est directement liée à ces décès ?

Sachez que nous, citoyens des Hautes-Laurentides, en avons assez. Si, il y a quelques années, notre appel à une intervention concrète du MTQ était un cri du coeur, cette fois c'est la rage qui nous étreint. Et beaucoup de tristesse. »

- Carl Coiteux et Marc Coiteux, Montréal et Lac-des-Écorces