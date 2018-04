Xavier Giannoli: en quête de vérité

Après Marguerite, qui lui a valu le plus grand succès public de sa carrière, Xavier Giannoli propose un film au coeur duquel figure une quête très particulière. Dans L'apparition, un grand reporter est mis à contribution par le Vatican pour mener une enquête canonique. Du coup, le cinéaste renvoie au spectateur - et à lui-même - sa propre quête spirituelle. La Presse a rencontré Xavier Giannoli à Paris.

Dans votre film, une enquête est déclenchée après qu'une jeune fille de 18 ans a prétendu assister à une apparition de la Vierge Marie. Comment en êtes-vous venu à choisir ce sujet? Avait-il auprès de vous une résonance particulière?

J'ai d'abord lu un article dans lequel il était question d'une enquête canonique. Il s'agit d'une enquête journalistique ou policière dont le but est de faire la lumière sur un fait surnaturel. J'y ai tout de suite vu un bon sujet de cinéma, car on tente alors d'expliquer avec des faits ce qui reste un phénomène mystérieux. Comme la plupart de mes compatriotes, j'ai reçu une éducation chrétienne. Je ne pratique pas, mais le doute me travaille. Donc, le point de vue d'un enquêteur sur une question religieuse, qui analyse le tout à la lumière de faits concrets, correspond à mon interrogation. Et débouche sur des questions existentielles fondamentales. Est-ce vrai, ou pas? Et Dieu? Existe-t-il, ou pas? Peut-on même répondre à ces questions?

Les religions provoquent à notre époque des débats explosifs, desquels il est difficile d'extirper un discours plus serein. Quelle est votre démarche dans ces circonstances?

Tout l'enjeu consistait à ne pas être dans le confort facile de la moquerie ni dans la foi aveugle. Le sujet principal de mon film est le doute. J'ai souhaité donner au spectateur le sentiment d'assister à une enquête dans la réalité de quelque chose. Le cinéma court toujours après ce sentiment d'authenticité, de vérité. Et l'humanisme commence à la nuance. J'avais besoin de me réapproprier une part intime de cette question religieuse et de le faire, si possible, avec dignité, calme et émotion. En fait, j'essaie de dépasser cette interrogation pour atteindre notre humanité, peu importe qu'on adhère à une religion ou pas.