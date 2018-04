Brad Peyton et Rampage: au pays des géants!

(LOS ANGELES) Originaire de Terre-Neuve, le réalisateur Brad Peyton a été associé à certaines des superproductions les plus lucratives ces dernières années. Son dernier en lice, Rampage, est un film d'action avec des monstres géants et un dur à cuire qui s'attendrit pour un gorille. Chaud devant!

Signe des temps? On trouve désormais autant de nerds que d'étoiles à Hollywood. La popularité des films tirés de jeux vidéo et autres histoires de superhéros contribue sûrement à cette «nerdtrification» de la capitale du cinéma américain.

Prenez le réalisateur Brad Peyton, rencontré jeudi dernier, au lendemain de la première mondiale de Rampage à Los Angeles. À 39 ans, Peyton dit parfois s'enfermer chez lui des jours durant, happé par des jeux vidéo, comme Red Dead Redemption. L'homme possède une centaine de jouets Star Wars et aussi une collection de plus de 4000 comic books Marvel. Au grand dam de sa blonde qui aimerait bien qu'il fasse le ménage dans ses précieux objets...

«J'ai grandi dans les années 80 et 90, en jouant à des jeux et en regardant des thrillers au cinéma, explique le réalisateur de San Andreas. J'adore Spielberg, Cameron et Lucas ; mes films fétiches sont Jurassic Park et Return of the Jedi.»

Très jeune, le réalisateur né à Gander, Terre-Neuve, rêvait de faire le même genre de films que ses maîtres, avec des effets spéciaux, des monstres et des budgets faramineux. Sans se douter qu'à l'aube de la trentaine, il se retrouverait à bosser à Hollywood pour Warner et New Line, dirigeant des superproductions qui ont récolté des centaines de millions de dollars dans le monde. «Je suis dans ma zone de confort ici, à Hollywood, car je réalise des films que j'ai toujours aimé voir au cinéma, dit Peyton. Des films immersifs, plus gros que nature, faits pour être vus en salle sur grand écran.»

Des gorilles et des hommes

Son dernier en lice, Rampage, est un film de destruction massive, mettant en vedette Dwayne (The Rock) Johnson et un gorille qui se nomme George. Basé sur un jeu vidéo créé en 1986, Rampage raconte les suites dramatiques d'une catastrophe scientifique qui dérègle le métabolisme de certains animaux (dont George, le gorille et «meilleur ami» du personnage de Johnson). Ceux-ci se mettent subitement à grandir démesurément, menaçant les humains.

Les ingrédients d'un bon popcorn movie, en somme?