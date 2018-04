Éric Barbier: une vie comme une fiction

Le roman de Romain Gary a déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1971, sous la direction de Jules Dassin. Était-ce pour vous un point de référence?

Pas du tout! Je crois qu'à l'époque, Jules Dassin avait surtout choisi ce projet pour rendre hommage à Mélina Mercouri, sa femme. La relation avec le fils était moins mise de l'avant et le récit se concentrait davantage sur les rêves de la mère. Moi, j'ai fait l'inverse, ce qui est plus fidèle au roman. Nous avions vraiment le champ libre, car la première adaptation n'en était pas vraiment une, en fait. D'ailleurs, le fils de Romain Gary m'a raconté que son père était sorti furieux du cinéma le soir de la première! Non, vraiment, les deux films n'ont rien à voir.

Quel rapport aviez-vous avec ce roman au départ?

Je l'avais lu à l'adolescence, mais j'ai été beaucoup plus touché en le relisant en tant qu'adulte. Le sujet, au fond, est la vengeance d'un fils envers un monde dans lequel sa mère a dû traverser de grandes épreuves, dont certaines furent très humiliantes. Au cinéma, ce thème est très fort. Et universel. Car, même si le récit est campé dans une autre époque, il comporte une part de modernité. Cette dette envers ses parents, on l'a toujours.

La promesse de l'aube est une production ambitieuse, dont le tournage s'est déroulé dans plusieurs pays, et pour laquelle il a fallu évoquer autant la Pologne des années 20 que le Mexique des années 50. On s'y plonge facilement en tant que metteur en scène?

Le travail principal du metteur en scène est de se concentrer sur le sujet et sur la scène à tourner. Ça empêche d'avoir le vertige. L'on se doit de suivre cette ligne, tout en traduisant en images l'aspect aventureux du roman. Dans le processus d'adaptation, le plus difficile a été de choisir, car le roman est très riche. Romain Gary avait une capacité d'invention sidérante, et son roman, d'inspiration autobiographique, comportait aussi une grande part de fiction. Avec la coscénariste Marie Eynard, nous avons convenu de nous concentrer sur le rapport entre la mère et le fils afin d'éliminer toutes les digressions, très nombreuses dans le livre.